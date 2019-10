Mimořádné prohlídky běžně nepřístupných prostor zámku v Opočně se uskutečnily 19. a 20. října a setkaly se s mimořádným zájmem, kapacita byla po celý víkend naplněna.

Zámek Opočno dal nahlédnout tam, kam běžný návštěvník nevidí. | Foto: Dana Ehlová

Účastníci postupně navštívili nejprve stříbrnici (místnost na cennosti), pak kuchyň s přípravnou jídel, kde viděli i výtah se strojovnou. Dál vstoupili také do loveckého sálu a jako úplně první si prohlédli poprvé veřejnosti zpřístupněnou Francouzskou knihovnu - osobní knihovnu knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda. Při cestě přes čtvrt kilometru dlouhou únikovou či spojovací chodbou nejdříve z oratoře nahlédli do kostela Nejsvětější Trojice a nakonec vstoupili do hlavní arkádové síně zámeckého letohrádku, kde prohlídky končily.