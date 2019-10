Nejen tyto prostory opočenského zámku jsou zatím pro běžné návštěvníky tabu. Změnit to mají mimořádné prohlídky, které se tu uskuteční o víkendu 19. a 20. října. Na příchozí tu čekají také jiná překvapení, jako nedávno objevená strojovna.

"Dochoval se tady původní, motorem poháněný jídelní výtah z počátku 20. století, je stále funkční," upozorňuje na jednu ze zajímavostí kastelán zámku Tomáš Kořínek.

Při prohlídce jedné z dalších místností otevírá truhlu a ukazuje kusy zachovalých starých tapet ze zámeckých komnat. Mimochodem ti, kteří si stihli zarezervovat mimořádnou prohlídku, nahlédnou i do jinak nepřístupné francouzské knihovny, která byla oblíbeným útočištěm knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda, či stříbrnice. Příchozí překvapí například skládací stůl ukrytý v úzké skříňce na stěně - sloužil k nastavení toho v sousední místnosti, kdyby přišlo více hostů. A projdou se i přes čtvrt kilometru dlouhou chodbou spojující zámek s kostelem a letohrádkem.

Mnozí návštěvníci o ní dlouhou dobu neměli ani tušení, ještě donedávna sloužila jako sklad. Podlahu pokrývala vrstva prachu a od stropu visely závoje pavoučích sítí.

"Z chodby se dá vyjít na bývalé bastiony. Z některých vznikly záchody, z jiných balkonky," vysvětluje Tomáš Kořínek a ukazuje místo, kde obyvatelé přilehlé budovy dokonce chovali králíky.

Chodba vede dále do oratoře kostela nejsvětější Trojice se zachovalými lavicemi a "dveřmi" ukrytými v podlaze. Po jejich odklopení lze sestoupit do přízemí kostela. Z oratoře pak chodba pokračuje do hlavní arkádové síně letohrádku.

"O mimořádné prohlídky je velký zájem, všechny rezervace jsme měli zamluvené už tři týdny před konáním akce. Rádi bychom je zopakovali ještě příští rok na jaře a na podzim," prozrazuje Tomáš Kořínek.

Nevylučuje přitom, že někdy v budoucnu by se lidé mohli podívat i do jiných "utajených" částí zámku, třeba do zbytku zachovalé konírny.