"Chceme, aby lidé měli možnost se koupat a zaplavat si. Venkovní areál bude v těchto dnech příjemnější variantou než krytý bazén,“ vysvětluje ředitelka Sportovních zařízení města Náchoda Kateřina Beranová a dodává, že za podmínek, které nastavilo Ministerstvo zdravotnictví, je momentálně lepší ponechat krytý bazén stále uzavřený. Důvodů je hned několik.

Okolo bazénu jsou poměrně úzké ochozy a v jednu chvíli by si mohlo přijít zaplavat jen asi deset lidí. Obvykle jich tam bývá podle Kateřiny Beranové i pětkrát více. Také do sauny by jich mohla sotva polovina. Mezi sprchami by se musely vybudovat dělící zdi či plexiskla. „Celý provoz by byl organizačně i finančně velmi náročný,“ přiznává ředitelka, ale ujišťuje, že pernamentky do bazénu se automaticky prodlouží o tu dobu, kdy je zavřeno.

Krytý plavecký bazén znovu přivítá plavce od 3. srpna a saunování bude možné od září. Jiráskovo koupaliště navíc připravilo i několik novinek. Patří mezi ně nové herní prvky, terasa i právě dokončené šatny, u kterých se zachoval stejný dřevěný styl. „Přípravy jsou v plném proudy a voda do bazénů se napouští. Těšíme se na návštěvníky,“ vzkázala Kateřina Beranová.