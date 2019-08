Zdravá zmrzlina, to je pecka z Pecky!

/FOTOGALERIE/ Podupávat hodinu netrpělivě ve frontě na zmrzlinu? No to už musí chladivé sladké mámení, které se okamžitě rozpouští v ústech, stát opravdu za to.

Na Pecce vyrábí takový zázrak přímo na náměstí. Před čtyřmi lety tu otevřeli Cukrárnu a kavárnu Zlatá Pecka, kde se zmrzlina vytváří ručně. Provozovatelé měli zpočátku představu o malé klidné cukrárně s netradiční zmrzlinou, ale netradiční pochoutka si našla své zákazníky. Ty sem dnes jezdí dokonce z Prahy, Kutné Hory, Kolína a dalších míst republiky. „Zakládáme si na tom, že naše zmrzliny jsou bez éček, palmového oleje a přidané chemie,“ usmívá se za vitrínou s domácími větrníky, dortíky, Raw, vegan i bezlepkovými zákusky vedoucí provozovny Radka Suchardová. Pecku z Pecky tu vyrábí z mraženého ovoce. Zákazník si může nechat „natočit“ 100% ovocný sorbet, nebo může kombinovat mléčný základ z tvarohu, jogurtu nebo smetany s jahodami, malinami, višněmi, borůvkami, nově třeba i s rakytníkem, zkrátka podle své chuti. Naservírují vám tu také veganskou zmrzlinu, nebo výbornou kopečkovou.Ochutnat můžete také slaný karamel nebo čokoládovou pochoutku z 80% čokolády. Zmrzlina se vyrábí ručně ve zmrzlinovém smoothie, kdy může zákazník sledovat celý proces naživo. Poprvé objevil majitel provozovny tento malý zázrak na Šumavě. Tak ho zmrzlina „na míru“ nadchla, že otevřel provozovnu pod peckovským hradem. Že je o kvalitní pochoutku zájem, to potvrzuje dlouhý barevný řetězec zákazníků. Ryby sužuje sucho ještě víc než loni Přečíst článek › „Dostali jsme typ od známých. Zmrzlina je opravdu vynikající, i když si na ní musíme počkat,“ rozplývá se nad specialitou paní Věra z Mladé Boleslavi. Nelituje najeté kilometry a určitě se prý na Pecku vrátí. „Takový zájem jsme opravdu nečekali, ale naše kapacita je omezená. Zákazníci, kteří tu čekají téměř hodinu, mají můj velký obdiv,“ reaguje na zájem mlsajících nadšená cukrářka, která vymýšlí stále nové receptury zdravých zákusků a dalších dobrot. Cukrárna funguje celoročně, zmrzlina se tu vyrábí i v zimě. Lidé sem ale přicházejí na další zajímavé dobroty ze základních přírodních surovin. Nabízí tu speciální zákusky, veganské dobroty, sladkosti pro zákazníky s celiakií. Najdete tu i malou zdravou formu slaného občerstvení jako kuskus a tortily, čisté ovocné šťávy. Produkty, po kterých se navyšuje poptávka. V Cukrárně a kavárně Zlatá Pecka navíc připravují mlsání s láskou, s důvtipem a přitom zdravě. Je to prostě pecka z Pecky! Potravinová banka krmí chudé Přečíst článek ›

Autor: Iva Kovářová