"Takovou sezonu jsme ještě nezažili, vlek jsme rozjeli ke konci ledna a v provozu jsme byli jen pět dnů," říká provozovatel areálu Farák Roman Štěpánek. I ve Ski areálu Hartman v Olešnici v Orlických horách se už dolyžovalo. "Byla to asi nejhorší zima. Je jak na houpačce. Prší, v noci mrzne a za tři dny zas má být deset stupňů. Už nezasněžujeme, nemá to cenu," vysvětluje majitel lyžařského areálu Radko Hartman.

Jaké plány má na příští rok? "Pokusím se sehnat někoho, kdo si areál pronajme a bude ho provozovat. K dispozici jsou dva lyžařské vleky, dvě rolby, dva skútry, osm sněžných děl, vybavení restaurace pro sto osob, v místě pak provozuji ubytování," dodává.

Bez umělého sněhu to nejde

Stav na sjezdovce Bedřichovka v Orlickém Záhoří přirovnává provozovatel k poslední agónii. Také tady by byla lyžovačka bez umělého zasněžování nemyslitelná. Svah je sice ještě bílý, ale dojezd postupně mizí: "Jedeme dnes 45. den a modlíme se, abychom ještě pár dní vydrželi. Je to jeden z nejhorších výsledků."

Déšť nejspíš tento týden spláchne i poslední zbytky sněhu v Sedloňově. Vedle větších středisek v Deštném a Říčkách se pak stále lyžuje na Černé Vodě, ve Zdobnici či ve Skiareálu Olešnice v Orlických horách.

Ani běžkaři si zimu neužijí

Teplá zima a nedostatek sněhu letos zkrátily rovněž oblíbené běžecké trasy. "S minulými sezonami se to vůbec nedá srovnat. Tři dny chumelí a tři dny sníh taje. Od té doby, co začaly turnusy jarních prázdnin, je to špatné. Máme tady zeleno. I na osvětleném okruhu pro běžkaře. Byl v provozu, 1. února jsme na něm měli mít závod, ale museli jsme ho zrušit. Náhradní se poběží asi bez lyží," říká referentka Turistického informačního centra v Orlickém Záhoří Jana Matyášová.



Běžkaři prý vytahují běžky už při každé z mála příležitostí, kdy něco napadne, a nečekají ani na úpravu běžeckých tras rolbami.

Ze situace teď těží hlavně Krkonoše, které na začátku března hlásí příznivé podmínky.



Po únorovém náporu jsou tu volnější sjezdovky, hotely a snižují se i ceny skipasů. Kvůli obavám z koronaviru lze potom očekávat, že Krkonoším dá zřejmě přednost také řada lyžařů, která se chystala do alpských středisek. Špindlerův Mlýn chce udržet provoz skiareálu až do poloviny dubna.

Loučení se sezonou v Orlických horách



Orlické Záhoří - Černá Voda:

14. března karneval na lyžích a čemkoli na Černé Vodě



Sedloňov:

14. března - Rampušák



Deštné v Orlických horách:

21. března - Rampušák, tradiční akce spojená s přejezdem Rampušákovy vany:



Říčky v Orlických horách:

21. 3. Bobíkův poslední skluz - maškarní karneval v lyžařské škole

4. 4. Bafuňářské závody, přehlídka masek a legendární přejezd přes lagunu pod červenou sjezdovkou