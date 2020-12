Od neděle vstoupilo Česko do pátého, nejpřísnějšího stupně protiepidemických opatření PES. Uzavřena je většina obchodů a provozoven, ale také lyžařská střediska. Povoleny zůstávají pouze návštěvy v domovech seniorů, a to s negativním testem na koronavirus.

Mnoho živnostníků je už vůči novým nařízením apatická.

Jeden z provozovatelů restaurace na Jičínsku zafinancoval první a druhou covidovou vlnu díky rodinným úsporám. „Nikoho jsme nepropustili, ale pokud by přišlo třetí uzavření, tak by už asi došlo na propuštění zaměstnanců, kteří už pomalu patří do rodiny. Dál nevíme, dál už to nepřežijeme,“ sčítal před Vánoci své vyhlídky do budoucnosti. Nyní už další uzavření své restaurace odmítá komentovat.

Radost z otevření provozoven nezůstala dlouho ani kadeřnicím. „Mám názor asi jako všechny kadeřnice, prostě je to kravina,“ nebrala si servítky k vládním rozhodnutím majitelka hradeckého kadeřnictví.

Pedikérka Blanka Kindlová z Broumova je z kroků vlády doslova zoufalá.

Při posledním otevření salonu pracovala od sedmi ráno do osmi večer včetně sobot. „Ne úplně všechno jsem stihla. Mám spoustu lidí se zdravotními problémy, udržuji jim zarostlé nehty, pečuji o diabetiky. Je to vážně tragické. Jsou nárazové vlny, kdy můžeme pracovat. Honíme se od rána do večera, jsme unavené, vyčerpané, a pak zase přijdou vlny, kdy máme distanc,“ stěžuje si. Přitom uzavření salónu je podle jejího názoru naprosto nelogické.

„Sedíme tam dva, já a můj klient. Všechno máme vydezinfikované, máme vlastní sterilizátory, ultrazvukové čističky, ionizační čističku vzduchu, všichni chodí v rouškách,“ poukazuje na zajištění provozovny a pokračuje. „Už jsme opravdu propadly zoufalství. Na jaře jsme byly vystrašené, při poslední vlně na podzim naštvané a teď už jsme jenom zoufalé,“ pokyvuje hlavou. Posteskla si, že je jí do pláče především z kolegyň, které musí ukončit svoji živnost. Rozprodávají své věci, končí s prací, kterou mají rády.

„Na Broumovském výběžku jsem jediná, která provádí medicinální pedikúru. Rozhodně nezvládnu všem vyhovět. Hlavně každý se bojí začít v této době podnikat. Pomoc vlády je v nedohlednu,“ vnímá současnou nepříznivou situaci, kterou Blanka Kindlová zvládá jen díky podpoře partnera.

Sportovci věří v lepší časy

S nadějí na otevření novopackého zimního areálu žije jeho správce Bohumír Šmika. V této chvíli je v Nové Pace uzavřen jak hojně navštěvovaný skiareál Máchovka, tak zimní stadion i restaurace. „Sjezdovku máme z části zasněženou, zatím ji využívají děti k sáňkování a bobování. Uvidíme, co bude dál,“ nevzdá se nadšený sportovec. Věří, že pokud budou odpovídající teploty, zasněží alespoň část areálu a také běžecké trasy a budou připraveni na provoz . „Je tu naděje, že by se všechno mohlo v polovině ledna změnit,“ míní.