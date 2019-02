Mám já jedno tajné přání, vyhrát pobyt od Deníku. Za to lásku vyznat musím, tak to dneska také zkusím. Miluji tě jako sůl, jinak bych byl pěkný vůl.

Jen ty máš to, co nemá nikdo jiný - klíč k mému srdci. A to už 50 let. Krásného Valentýna lásko. Tonda

Přeji krásné probuzení, polibek a pohlazení. Teď je únor, zima, chlad, svátek má dnes, kdo má rad. Miluji tě čím dál víc, to je to, co ti chci říct.

Jsi má láska, jsi můj sen, tobě patří dnešní den. Jenom s tebou chci se smát, a věrně tě milovat. Zažeň z tváře každý stín, vždyť je svatý Valentýn.

Děkuji za krásných 8 let. Rok od roku jsem více utvrzena, že tě miluji víc a víc. Jsi pro mě partner, kamarád i milenec. Děkuji za to, že jsi.

Od srpna jsi manžílek, od prosince tatínek. Od pradávna moje laská, ať pod náma postel praská. Nejen na Valentýna. Miluju Tě.

Ahoj lásko. Dnes spolu oslavíme desátého Valentýna, ale přitom to bude i náš první. Proč první? Protože teď ho poprvé oslavíme jako manželé.

Nevím, zda mě miluješ tak, jako já tebe, ale vím, že kdybych mohla, dám ti celé nebe. Krásného Valentýna.

Tys můj muž, milenec i manžel, tys vše, co život si sám našel. Děkuji ti od srdce za vše, ať štěstí je jen naše. Lada Alešovi

Milovaná mamko, i letos spěchám s valentýnskou kytičkou a moc bych si přál, abys prostý dáreček ode mě, 83letého manžela, přijala jako projev lásky.

Jsi skvělý, milý, úžasný - proste chlap pro všechny dny. Už 50 let. Miluji tě. Krásného Valentýna, Jarka

50 odstínů šedi? Kdepak! Vždy ve štěstí, bez zbytečných splínů, prožili jsme, lásko, spolu 50 překrásných Valentýnů! Přeji krátce, další život v pohádce!

Slunce se rozlilo sněžnou plání, tvé oči se třpytí jak drahokamy. Teplými dlaněmi hladit a hřát, s láskou v srdci milovat. Krásný Valentýn Ivetko

Miláčku, píšu SMS, do hlavy jsi mi právě vlez. 7.30 v restauraci, snad nebudeš ještě v práci. Děti, škola - stihám, nejsem líná. Krásného Valentýna.

Nikdy ti nechci lhát, chci přece do nebe. Proto ti musím říct, že jsem zamilovaný, lásko má, 40 roků jenom do tebe.

Lásko má dlouholetá, jsem moc ráda, že jsme spolu vše ustáli a ke stáři se dopracovali. Mám tě ráda a ty to víš - nejen na Valentýna! Karlova Věra

V životě mě konečně potkalo štěstí, to štěstí jsi ty. Miluji tě každým dnem víc, děkuji, že jsi. Ať naše laská trvá na věky. Pro Pavla od Nikoly.

Miláčku, zvu Tě na večeři. I žena může pozvat muže a přinést mu růže. Za všechnu tu péči, starost, stále nám pomáháš. Valentýn je dnes jenom náš.

Můj milý, ráda bych ti touto formou popřála krásného Valentýna a poslala ti vzdušnou čarou hřejivý polibek. Těším se na prožití dalších let.

Miláčku, moc Ti dekuji za Tvoji lásku, starostlivost a péči, kterou dáváš mně a našim dětem. Má láska je nekonečná, protože jsi pro mě jedinečná. Pavel

Mám Tě radši než auta, Elinko.

Miláčku, za to, že jsi mi ukázal v životě správnou cestu, na které mě každý den provázíš, tě miluji a přeji ti krásného Valentýna.

Jsi můj anděl bez křídel. Já jsem tvá křídla. JMT (Já Miluji Tebe=Julie Market Tom)

Lásko, už je to krásných 6 let co se se mnou zatočil svět. Miluji tě snad ještě víc, co k tomu více říct. Jen ty máš to, co jiný nemá - klíč k mému srdci.

Byla mrazivá zima a ty ses mi do očí podíval, mile se usmál a stačilo pár vět, a dnes už je to 7 let. Miluji tě teď i za dvacet let.

Jsi moje štěstí. Moje opora. Pevné základy, které nikdo nezboří. Dáváš mi pocit bezpečí a důležitosti věřit v sama sebe.

Dnes, když Valentýna máme, dnes, když se tak dlouho známe, chci Ti říct, lásko má, že jsi ta jediná, co v mem srdci místo má! Milion hubiček.

Simonečko, lásko moje, miluju tě jako hvězda svoji oblohu, jako perla svoji ústřici, jako Fík sud piva, jako netopýr tmu, jako náš syn biatlon. Tvůj Petr.

Lásko, už to bude 8 let, co změnil jsi celý můj svět. Miluji tě čumáčku, jako rajskou omáčku. Jsi pro mě denním

Svatý Valentýn je právě dnes, co takhle jet na wellness? Vířivku budeme mít jen pro sebe, už 15let miluju pouze tebe. Snesl bych ti modré z nebe.

Už je to 15. Valentýn, co jen tebe nosím ve svém srdíčku… Dekuji Ti za každou vteřinu s tebou, protože každá stála za to…

Honzo, jsem ráda, že jsem si před 22 lety vybrala tebe.

Moje milá Karolínko, dnes když Valentýna máme, dnes, když se tak dlouho známe, chci Ti říct, lásko má, že jsi ta jediná, co v mém srdci místo má.

Miluji tě, lásko moje, je tomu již mnoho let, dala jsem ti srdce svoje, vzkvétej jako jarní květ. Až přijde ten pravý čas, budeme si lásku spolu užívat.

Miláčku, přeji ti krásného valentýna, první rok spolu :*

Ať už v Lanterně, nebo jinde, hlavně vždy ve tvé náruči. Krásného Valentýna přeje tvoje Rybička.

Znali jsme se od malička, koukali si do oken, po letech přeskočila jiskra, byl to nejkrásnější den. Teď mám vedle sebe muže, kterého moc miluju.

Spa hotel Lanterna nás přivítá, zahřeje i nakrmí. Valentýna s tebou lásko oslavím v posteli.

Mám Tě rád, Prdelko moje.

Jsi moje největší láska, miluji tě.

Valentýna každý den, v manželství si plním sen. Eva Pýchová

Miláčku, baví mě to s tebou i po 30 letech! Díky, že jsi!

Lásko, děkuji za to, že jsi.

Valentýn tu je, krásný Jardo měj, ať naše láska čaruje, přeji ti vše nej. Tvá milující manželka Jana

Romanticky den je dnes, tak ho prožij jako ples. Lásku, štěstí a den plný smíru, to ti přeje tvůj Mira k Valentýnu.

Valentýn pro Stáňu. Lásko moje, lásko má, přeji ti krásného Valentýna. 15 let jsme spolu, pokračujme dál, je to totiž vůbec nejvíc, co jsem si kdy přál. Dík, Pája

Můj milovaný Milánku, letos jsme spolu třicet pět let. Chci ti podekovat za tvou lásku a pomoc, za vše, co jsi pro mě a naše dvě krásné děti udělal.

Pro svět jsi možná pouze kapkou v moři, pro mě ale znamenáš cely svět.

Moje milá bábinko, v mládí jsem tě nosil na rukou a moc rád bych tě těma rukama ještě pár let hladil. Tvůj dědoušek.

Jen pro tebe svůj život žiji, ty budeš navždy můj milý.

Přesto, že se z nás v červenci stane už babička a dědeček, mám tě stále moc ráda.

Lojzo, dokonce života jen s tebou. Iva

Lásko má jediná, srdce mi z tebe usedá. Chci být s tebou stále, a u toho ukázat ti světa kraje. Snesu ti i modré z nebe a dívat se budu u toho na tebe.

Děkuji ti za krásných 40 let společného života. Miluji tě, tvoje Věra.

Nejkrásnější životni cesta je s tím, koho miluješ.

V únoru oslavíme výročí, lásko moje. Ať se nám všechna přání splní. Moje přání je být s tebou šťastný navždy. Moc tě miluji, beruško, lásko moje.

Miluju tě miláčku, jako rajskou omáčku. Miluju tě moc a moc, pac a pusu na dobrou noc.

Miluji tě, i když naše cesta není společná. Myška

Na svatého Valentýna, jenom já a žádná jiná. Miluju tě!!!

Miláčku, přeji krásného Valentýna! V práci dobry, děti spí? Hlídaní domluveno, večer? Dobré jídlo, romantika, pěkné si to užijeme. A? Snad neusneme.

Lásko, jsi pro mě všechno! Díky za Tvou pokoru, laskavost, charisma, pomoc, srdce veliké, ve tváři radost, nikdy splín. At žije svatý Valentýn!

Ivetko, pejsku, přeji krásného Valentýna, moc tě miluju. Jsem rad, že tě mam. Tvůj Libunka kočička.

I když nejsem dávno mladá, mám Tě lásko pořád ráda. Dám Ti pusu, sklenku vína, oslavíme Valentýna!

Jsi pro mě v životě vzácnější jak sůl.

Jsi má láska, jsi můj sen, tobě patří dnešní den.

Moje milá Růženko, mám tě moc rád. Tvůj Fido.

Jak temný stín se ploužím za tebou. Počítám dny, jež jdou za sebou. Ty jsi má milá, láska jediná, ty jsi má něžná květina. K Valentýnu Jitušce.

Ahoj lásko, moc ti děkuji už jen za to, že vůbec jsi. Když jsem bez tebe, přijde mi, že mě půlka chybí. Miluju Tě.

Život bez tebe by neměl žádný smysl, ty jsi moje všechno a to nejcennější, co v životě mam! Chci s tebou zestárnout, lásko!

Macku můj, není den, není hodina, není minuta, abych na tebe nemyslela… Myslím na tebe pořád… ráno se probouzím s úsměvem, a to jen díky tobě.

Bez tebe nechci být. Tvá Myška.

Můj život s tebou je jako sen, když spolu kráčíme, přešťastná jsem. Buď mou valentýnkou nejdražší můj, cely náš život, vždy při mně stůj!

Tvoje láska je jako maják, jehož světlo mě vede na cestě životem.

Mám radost, že jsi vstoupila do mého života. Mám co dělat, co milovat a v co doufat.

Navždy tvé, navždy mé, navždy naše. Miluji tě, tvá Martina.

Moje milovaná Boženko, kvítku Ty červený, krása Tvoje křehká není obyčejná, jiný květ uvadá, Ty jsi však věčná. Tvůj manžel Antonín.

K svátečku všech zamilovaných, ze srdce přeji tobě, ať máš hodně dnů úspěšných, a patříme jen sobě. Krásného Valentýna!

Řeknu ti to, miláčku, bez nadsázky. 27 spolu, a pořád moře lásky.

K Valentýnu chci ti přát, ať máš všechno, co máš rád. Miluji tě k zbláznění a na tom se nikdy nic nezmění.

Ty můj krásný mišáčku, já ti přeju k Valentýnu vše nej, a hlavně mi ty nedej kopačku :)

Milý můj. Do tvé srdeční banky na číslo účtu 2019 ti ukládám 365 dní. Utrať to za zdraví, lásku a štěstí. To vše ti ze srdce přeje tvoje Emilka.

Miluji život, protože mi dal tebe, miluji tebe, protože jsi můj život. Nemůžu se dočkat, až se staneš mým mužem Milánku!

Láska má se tvojí stala, když tvá láska mou si vzala. Léta nás dva láska pojí, ani smrt lásku nerozpojí.

Miláčku, život je krátký, tak se směj, dokud máš zuby. Mám tě ráda.

Milý můj, při mně stůj. Já stojím taky. Ať je rok dvacátý pečetí lásky. Děti jsou pryč - tady jsou vrásky. Mám tě ráda, víš! Vše zvládnem. Uvidíš. Strejčková

Milý Martine. Únor je pro nás velice zvláštní měsíc. Nejen, že je Valentýn, ale také budeme mít 5 let výročí. Za ty roky se toho mnoho udalo.

Přeji ti, aby každý tvůj den byl jasný, útulný, teplý a nekomplikovaný. Aby byl naplněný světlem a všechno v životě bylo možné.

Na svatého Valentýna, otevřem si lahev vína a užijem si Valentýna.

Ať je každý den s tebou sváteční, tak jako dosud. Vše nejlepší k svátku zamilovaných.

Moje lásko, hrozně moc Tě žádám o ruku, vezmeš si mě za muže a budeš se mnou žít až do konce života? Přeji Ti k svátku Valentýna hodně zdraví.

Přestože dvě krásné děti spolu máme, přestože už se dlouho známe, i presto si stále co říct máme a lásku spolu prožíváme.

Sv. Valentýna dnes máme, svá srdce rozdáváme. Já své dám celé tobě, v každé roční době. Jsi má láska největší, škoda, že ještě nejsme tři.

Ze srdce posilám ti kytice, plné lásky, plné něhy, pro tebe, můj milovaný.

Jednoho dne bůh uslyšel moje přání… Tou vyslyšenou modlitbou jsi ty…

Děkuji ti, že jsi moje, i když jsem jen kopa hnoje.

Když jsme se brali, měli jsme 41-120! Čas běží a nyní už máme 135-162. Roky i kila přibyly, ale naši lásku nezabily! Milujem tě můj Jaroušku!

Kristýnko, tvá tvář je jemná jako záchodové prkýnko. T.

Dám ti, lásko, v tento den, vše, co ukrývá tvůj sen, lásku, něhu, víru, cit, dnes se budem krásně mít.

Ač jsme Valentýna v mládí nedrželi, přeji ti, má milá, jak mi doba velí: dál zůstávej pro mě dobrou duší v domě, chci tě obdivovat za to přes rok celý.

Ahoj miláčku, posílám pusu a těším se s Tebou na romanticky pobyt v luxusním apartmá, užijem si Valentýna.

