Sportovní park a dětské hřiště U Svatých, Holohlavy

Kde? Po odbočení vpravo u obchodu s potravinami ze státní silnice z Hradce Králové do Jaroměře odbočte po 50 meterch vpravo do Školní ulice a vlevo do Smiřické ulice. Hřiště a malé parkoviště je těsně za železniční tratí.

Proč? Malebný volnočasový areál otevřený v roce 2020 leží na klidném okraji Holohlav nedaleko od Jaroměře v ulici Na lávkách při železniční trati. Směrem od ulice je takzvaná houpavá dráha pro koloběžky. Ve středu areálu je víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem a v nejklidnější části ve stínu vzrostlých stromů rozmanité dětské hřiště s převážně dřevěnými prvky. Děti tam mají k dispozici různé druhy houpaček, houpací síť nebo pískoviště, k nerezové skluzavce se dostanou po šikmé ploše a přes dřevěný domeček.

Další zajímavosti: Nechybí lavičky a venkovní posezení pod střechou či ohniště. V sousedství areálu je malé parkoviště.

Holohlavy na Hradecku nabízí rozmanité dětské hřiště s převážně dřevěnými prvky.Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal