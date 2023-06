Policie pátrala od pondělních odpoledních hodin po dvou dívkách z Hradce Králové. Kamarádky ve věku 13 a 15 let nedorazily ráno do školy a domů se nevrátily. Ve večerních hodinách policie oznámila, že byly v pořádku nalezeny v Ostravě.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

„Šetřením se následně zjistilo, že si ráno na hradeckém hlavním nádraží zakoupily jízdenky do Pardubic a poté v Pardubicích do Ostravy. Obě dívky, které rády navštěvují obchodní centra, byly do současné doby bezproblémové, nikdy z domova svévolně neodešly,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

V Ostravě, kam měly dorazit po půl druhé odpoledne, žádné příbuzenské vazby nemají. Policisté prověřili jejich oblíbená místa, kamarády a příbuzné, nemocnice a další místa, kde by se mohly nacházet. Nakonec požádali o pomoc veřejnost.

„Obě dívky byly v pořádku nalezeny v Ostravě. Děkujeme všem za spolupráci,“ doplnila Kormošová ve večerních hodinách.