Ačkoliv mnozí houbaři věřili, že oteplení po vydatných deštích je předzvěstí sezóny, opak je pravdou. Houby rostou v hradeckých lesích jen velmi sporadicky.

Rostou na Hradecku? | Video: Zdenka Gelnarová

„Je to hodně velká slabota, byť různé prognózy a mapy ukazují, že by houby měly krásně růst a měly by růst úplně všude v hojném množství. Na Hradecku je to špatné,“ popisuje houbařskou bídu mykoložka Tereza Tejklová z Muzea východních Čech.

Autor článku se vydal na hodinu a půl do městských lesů a našel všeho všudy dvě babky, tři hřiby smrkové a dva kozáky. Houby byly mladé a pěkné, a tak se nakonec utěšil okřídleným rčením o tom, že i cesta je cíl. „Většina Novohradeckých lesů leží na píscích, takže je potřeba značné množství srážek.

Teď prostě houby vyrážejí jenom pozvolna, moc se jim nechce. Jsou to opravdu jednotlivosti, nějaký ten hřib smrkový, nebo hnědý, hodně holubinky, růžovky, ale samozřejmě v hojném množství je třeba k nalezení hřib žlučník, který je ale nejedlý,“ říká Tereza Tejklová.

Nerostou ani na horách

Podle zkušené mykoložky si ani moc nepomůžete cestou do podhůří. Slabší je to jak v Krkonoších, tak v Orlických horách. „Minulý týden jsem byla v Orlických horách a byly tam hlavně staré houby.“

Zdroj: Jiří Fremuth

Situace by se ale mohla zlepšit, až se ochladí. „Zároveň už bývá rosa, začnou podzimní mlhy a četnější přeháňky a i to houbám pomůže a vyžene je to,“ věří Tereza Tejklová a dodává, že pokud z lesa lidé něco přes víkend přinesou, mohou si přijít poradit do mykologické poradny, která je otevřená každé pondělí od 16 do 18 hodin v Gajerových kasárnách.