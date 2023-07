Královéhradecký kraj a jeho organizace podaly 21 žádostí o dotace na instalaci fotovoltaických panelů na svých budovách. Cílem je levnější elektřina a vyšší energetická nezávislost. Investiční náklady by se měly vyšplhat na celkem 117 milionů korun.

Foto: Shutterstock

Domovy sociálního charakteru, nemocnice, střední školy, muzeum i královédvorský safari park plánují instalaci fotovoltaických panelů za účelem větší energetické nezávislosti a nižší zátěže životního prostředí. Královéhradecký kraj navíc připravuje krajskou komunitu, která by pro své členy vyráběla levnější elektřinu a tato plánovaná fotovoltaika by byla její významnou součástí.

„Dlouhodobě se snažíme o úspory energií na krajských budovách a o zvýšení energetické nezávislosti. Například loni jsme dokončili investice do snížení energetické náročnosti několika školských budov. Také jsme pro lepší analýzu a kontrolu spotřeby vytvořili systém dálkových odečtů elektrické energie, plynu, tepla a vody téměř ve všech krajských veřejných budovách,“ uvedl v tiskové zprávě kraje první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za investice, inovace a informační technologie.

Investice do fotovoltaiky Bulíček považuje za další výrazný pozitivní posun. „Zvláště pokud nám legislativa umožní založení energetického společenství a fotovoltaické panely budeme moci využívat v jeho rámci,“ doplnil první náměstek hejtmana.

Vytvoření energetického společenství by umožnilo jednotlivým členům v kraji sdílet elektřinu, kterou si zejména díky střešní fotovoltaice tato komunita sama vyrobí, a neposílat tak přebytky do sítě, ale spotřebovat je. V úvahu do budoucna přichází také například kombinace s dobíjením elektromobilů, a to zejména pro vyhlazování spotřebních a výrobních špiček.

Aktuálně kraj vypisuje soutěže na dodavatele. Jednotlivé projekty už mají přísliby financování, které potvrdilo zastupitelstvo 19. června. Kraj zajistí 70 milionů korun (včetně rezervy), z toho minimálně 10 milionů korun by měl získat zpět prostřednictvím dotací. Další dotace až do výše 40 milionů korun jsou ve hře.

Náchodská nemocnice a královédvorský Safari park si zajistí celkem 49 milionů korun ze svých vlastních zdrojů, přičemž se ucházejí o dotace v souhrnné výši až 24 milionů korun. Celkové investiční náklady by měly dosáhnout 117 milionů korun.