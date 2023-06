Ta je vzdálená čtyři kilometry od pošty v centru města. Podle něj pobočka v Poříčí „dojíždí“ na to, že Česká pošta má povinnost dodržet tříkilometrovou vzdálenost vzdušnou čarou od lidí k poště na 95 procentech území. „Poříčí spadá do té pětiprocentní výjimky. Proto jsme se bouřili a tvrdili, že si tam poštu Partner zasloužíme. Bohužel naše argumenty nikdo nevyslyšel,“ netají rozhořčení Rosa.

Hradec Králové uhájil jednu ze sedmi rušených pošt, přežije pobočka na Benešovce

Radnice se nyní soustředí na zlepšení fungování hlavní pošty, aby ta byla lépe dosažitelná pro lidi, kteří o pobočku přijdou. Chce tam přeorganizovat systém na parkovišti, které bývá po celý den plné, a zvýšit tak obrátkovost pro ty, kteří si přijedou pro zásilku z Poříčí, Bohuslavic nebo Lhoty.

Červencové rušení pošt se dotkne v republice okolo 300 poboček ze současných 3 200. Česká pošta městům nabízí zřízení takzvaných pošt Partner a pošt Partner Plus. Zatímco při první možnost se na provozu bude podílet i Česká pošta, v případě druhé varianty by náklady zůstaly jen na bedrech obcí.

V Hradci Králové magistrát připravuje převod pobočky na Novém Hradci Králové do režimu Pošta Partner. „To je výsledkem dohody s Českou poštou, kterou jsme učinili v souvislosti s vyjednáváním o zachování pobočky na Benešově třídě. Pobočka Pošty Partner na Novém Hradci by měla být otevřena začátkem července a bude nabízet všechny základní služby jako standardní pošta,“ vysvětlila hradecká primátorka Pavlína Springerová a dodala, že se jedná i o dalších možnostech, jak zmírnit dopady zrušení 6 ze 14 poboček v krajském městě.

Zklamání v Náchodě a Jaroměři. S poštou se nedohodli, dvě pobočky ze tří skončí

„Poště nabízíme mimo jiné možnost rozšíření sítě výdejních boxů na pozemcích či v provozovnách města. Samozřejmě budeme sledovat i to, zda stávající kapacity jednotlivých poboček jsou dostačující. Očekáváme také otevření nové a moderní pobočky pošty v nové budově ČSOB.“

V Jičíně radnice jedná o zřízení pošty Partner Plus, která by nahradila pobočku na Novém Městě. „Je to sídliště se zhruba 4 tisíci lidmi. Lidé podepisují petice za zachování pošt, tak se snažíme získat maximum informací pro to, abychom se mohli správně rozhodnout,“ uvedl starosta Jičína Jan Malý s tím, že se vedení města rozhodně po seznámení s podmínkami, za kterých je možné poštu Partner Plus zřídit.

V Náchodě lidé přijdou o dvě pobočky ze tří. Zrušení čeká úřadovnu v Českoskalické ulici a v ulici Polská v Bělovsi. Zůstane pouze pošta na Masarykově náměstí. Vedení města zatím vyčkává, o projektech České pošty zatím neuvažují. „Rozčiluje mě, že máme nahrazovat činnost státu. Nicméně si počkáme, jak se vyvine situace po uzavření dvou našich poboček a teprve potom přistoupíme ke konkrétním krokům,“ konstatoval starosta Náchoda Jan Birke.

Rovněž starosta Jaroměře Jan Borůvka má výhrady k přístupu České pošty. Plánuje několik opatření, která by mohla zmírnit dopady zrušení pošt na sídlišti Zavadilka a v Josefově.

Česká pošta zruší na Trutnovsku jednu pobočku v Trutnově a dvě ve Vrchlabí

„Formát poboček Partner Plus se mi nejeví jako správné východisko. Spíše zkusíme zařídit podpůrná opatření pro donáškovou činnost a senior taxi, aby se lidé dostali na pobočku u náměstí. Chceme spíše přizpůsobit službu lidem než platit poště za to, že nám umožní za ni fungovat,“ konstatoval Borůvka.

Město chce také jednat o možnostech změny otevírají doby pošty u náměstí. „Sice by nebyla celkově delší, ale méně využívané časy by se převedly na sobotní dopoledne. Dříve už v sobotu otevřeno bylo,“ dodal jaroměřský starosta.

Podle tiskového mluvčího České pošty Ivo Vysoudila, začínají vstupní náklady na zřízení pošty Partner na 48 500 korunách. „Zahrnují vstupní školení, administraci, externí a interní označení, nebo provozní materiál,“ vyčíslil Vysoudil.

Česká pošta zruší pobočku v Jičíně Na Jihu. Z Bunkru od července dopis nepošlete

Další platba pokrývá režijní náklady České pošty, které v souvislosti s provozem pošty Partner Plus vzniknou. Jedná se o IT podporu, o servis oblastní pobočky, pod kterou pošta Partner Plus patří, o zapojení do produktové a finanční logistiky České pošty nebo pravidelné školení personálu.

„Částka za tyto služby začíná na 25 900 korunách a její přesná výše se odvíjí od rozsahu podpory. Česká pošta naopak platí provozovateli za uskutečněné transakce na pobočce, konkrétně šest korun za jednu operaci,“ dodal mluvčí.