Cesta do minulosti? Leckde postačí mobil. Toulky časem nabízí i Hradec Králové

Na cestu do pravěku, či jen trošku vzdálenější budoucnosti už lidé nemusí čekat na pramičce u neznámé jeskyně, popřípadě se opít jako Matěj Brouček. K putování v čase jim postačí jen mobil, popřípadě 3D brýle. Stále více míst a měst v České republice totiž nabízí výlet do minulosti pomocí rozšířené nebo virtuální reality. Naposledy se do této společnosti zařadil i Hradec Králové.

Chrám sv. Ducha ještě před regotizací. Vizualizace. | Foto: se svolením, Muzeum východních Čech v Hradci Králové