Je sobotní šestá hodina ranní a u vstupu do ptačího parku Josefovské louky u obce Starý Ples začíná každoroční akce milovníků přírody. Vítání ptačího zpěvu si letos nenechalo ujít zhruba pět desítek lidí, kteří se v holínkách a s dalekohledy vydali prozkoumat více než osmdesátihektarové území. Členitou krajinu tvořící louky, mokřady a vodní kanály procházeli v několika skupinách, komentář poskytovali členové České společnosti ornitologické.

„Přijeli jsme se ženou až z Městce Králové. Na cestu jsme se vydali asi o půl páté ráno. Už jsem tady byl dvakrát samostatně a dnes jsme poprvé na vítání ptačího zpěvu. Člověk se tady dozví řadu nového od skutečných odborníků. Jsem už v důchodu a pozorování ptactva je moje hobby,“ pochvaloval si návštěvu parku Josef Hnát, který se účastní řady akcí ornitologů.

Příští rok se chce na louky u Josefova vrátit. „Možná se sem mezitím vypravíme už dříve,“ dodal.

Přelom dubna a května je z hlediska pozorování nejzajímavější zejména pro laickou veřejnost. Ptáků je v parku nejvíce a zároveň se nejvíce se projevují. Pro ornitology, kteří je důsledně sledují a snaží se vyhodnocovat jejich zastoupení a početnost, však „ptačí“ sezona začíná počátkem března.

„Už tady bývají první ptáci, kteří si vyhledávají hnízdiště, objevují se naše cílové druhy jako je třeba čejka chocholatá. Ta se tu může potulovat už od února, ale v březnu si hledá nejlepší místo pro založení hnízda. Bývají tady i jeřábi popelaví, nejvyšší létající ptáci, kteří v ptačím parku letos poprvé skutečně hnízdí,“ vysvětlil Břeněk Michálek z České společnosti ornitologické.

Na původně zaplavovaných loukách v nivě řeky Metuje reguluje výšku spodní vody sto let starý závlahový systém.

„Pro nás je důležité i to, že od 1. března můžeme území parku uměle zavlažovat a dotvářet prostředí tak, aby se líbilo mokřadní fauně,“ dodal Michálek, který v ptačím parku tráví od jara spoustu času.

Kromě řady dalších činností tam probíhá pravidelný monitoring počtu ptáků. Koná se každých čtrnáct dní a obnáší důslednou prohlídku celého území. Začíná vždy s východem slunce.

„V zimě si tak můžu trochu přispat, ale na jaře už musíme brzy vstávat. Kvůli některým druhům ptáků je však potřeba přijet až po setmění nebo při západu slunce. Denní program se tak může protáhnout dlouho do noci,“ uvedl ornitolog, který se i vpodvečer toulá po parku třeba kvůli bekasinám otavním.

Bizarně vypadající bahňák s dlouhým zobákem se při toku ozývá zvukem připomínajícím mečení a nejvíce se projevuje po západu slunce. „Týká se to i chřástalů, což jsou zvláštní, tajuplní ptáci, kteří žijí většinou v husté mokřadní vegetaci a teprve na večer se začínají svérázně ozývat. Až podle toho můžeme odhadovat, kolik je tady volajících samců, případně kolik tu může být párů, a odhadovat, jak to bude s jejich hnízděním,“ přiblížil Břeněk Michálek.

Pět desítek zájemců o pozorování života v přírodní památce mělo v sobotu možnost vidět a slyšet desítky druhů ptáků. Nejpočetnější byly asi pěnice černohlavé, které se dařilo i odchytávat do sítí. Právě tento druh je v logu České společnosti ornitologické. Z mokřadních druhů jsou hojně zastoupeni také vodouši bahenní v počtu určitě přes sto kusů. Až v samém závěru akce okolo poledne oznamuje Michálkovi kolega do telefonu, že se mu podařilo chytit dva modráky. Ten to ihned hlásí dalším přítomným. Je jasné, že jde o úspěch.

„Modrák je přezdívka pro stále ještě vzácného a nádherného ptáčka, který se správně nazývá slavík modráček. V posledních dnech se tady námi vytoužený druh ozýval. Jsou tu napnuté ornitologické nárazové sítě. Kolegové kroužkovatelé umístili jednu z nich do rákosí, podařilo se jim je odchytit a teď dostanou kroužek. Dnešní akce byla úspěšná už jen proto, kolik dorazilo lidí a kolik různých druhů jsme viděli, a slavík modráček byl takovou třešničkou na dortu,“ konstatoval spokojeně Michálek.

V České republice žije zhruba 400 ptačích druhů. Za dobu fungování parku Josefovské louky založeného v roce 2006 tam ornitologové zaznamenali polovinu z nich. Do seznamu započítávají i ptáky, kteří okolo jen prolétávají nebo se nakrátko zastaví.

Polák velký je ptákem roku. Z dříve nejpočetnější kachny se stal ohrožený druh

„Několikrát jsme tu zaznamenali třeba lelka lesního, který upřednostňuje mýtiny a paseky v lesích, a u nás se zastavuje na své cestě, když migruje,“ podotkl Michálek.

Česká společnost ornitologická každý rok vykupuje v ptačím parku několik hektarů pozemků. Dosud získala do vlastnictví zhruba dvě třetiny území celého území. V něm vytváří tůně a vodní plochy a další zázemí zajišťující potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých živočichů. S údržbou pomáhají i velcí kopytníci.

„Hospodaříme tu způsobem přirozené pastvy. Koně a zpětně vyšlechtění pratuři nám pomáhají nejen s údržbou parku, ale dá se říci, že tady díky nim provozujeme i zemědělské hospodaření,“ připomněl Břeněk Michálek.