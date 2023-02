Poprvé ve své novodobé historii se vedení náchodské společnosti Atas elektromotory rozhodlo zaměstnancům vyplácet mimořádný příspěvek. Ten má zmírnit dopady vysoké inflace. Podobnou cestou jdou i další podniky, které v regionu zaměstnávající stovky lidí. Jiné promítly kompenzaci vyšších výdajů domácností do zvyšování mezd. Část firem však nadále bojuje s dopady cen energií a na pomoc pracovníkům nemají prostor.

„Od září do prosince jsme lidem kompenzovali zvýšené náklady na život pravidelným příspěvkem. Dostali po pěti tisících a v prosinci šest tisíc korun. Jednalo se o vyloženě nadstandardní podporu, v historii firmy jsme nic podobného nedělali,“ uvedl Otto Daněk, šéf společnosti Atas elektromotory, která v Náchodě a ve Velkém Poříčí zaměstnává zhruba 690 lidí.

Letos prý od začátku roku zaměstnancům navýšili mzdy, oproti běžným rokům to byl trojnásobek.

Rovněž výrobce těsnění do automobilů Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce přistoupil k výrazné podpoře zaměstnanců. Přitom situace firmy byla ještě před časem napjatá. Podle jejího ředitele Jana Tichého je celý automobilový průmysl v Evropě pod velkým tlakem. „Nejobtížnější bylo, když se nám vloni zvýšily ceny elektrického proudu a plynu zhruba desetinásobně, protože jsme nakupovali na burze za spotové ceny,“ sdělil Tichý.

To se prý zlepšilo, přestože jsou ceny stále o poznání vyšší než před dvěma či třemi lety, ovšem zároveň třikrát nižší než vloni v těch nejhorších chvílích. Ceny surovin vloni stouply oproti začátku roku 2021 asi o 80 až 90 procent, teď už se také trochu snižují.

„Na druhou stranu se nám podařilo se zákazníky vyjednat alespoň částečné zvýšení našich cen. Vloni jsme na zisku sice významně klesli, ale stále jsme skončili se ziskem přes 200 milionů korun, což je pořád velmi slušné,“ pochvaloval si Jan Tichý.

Vloni v Saar Gummi Czech zvyšovali mzdy dvakrát, celkově zhruba o 7 procent. „Letos je budeme zvyšovat o pět procent od dubna. Abychom lidem ještě trochu přilepšili, minulý týden jsme se rozhodli, že za první čtvrtletí letošního roku dáme všem jednorázově 7,5 tisíce korun,“ prozradil dobrou zprávu.

S přetrvávajícími problémy se naopak stále potýká královédvorská textilka Juta a řada jejich provozů napříč regionem. Firmu s více než dvěma tisíci zaměstnanci významně zasáhl růst cen energií, kvůli ztrátě ruského trhu vloni propouštěla a omezila investice i část výroby.

Zdroj: Bedřich Machek„Se zvyšováním mezd v současné době s ohledem na celkovou ekonomickou situaci nepočítáme. Jak bude situace vypadat dál, dnes nedokážeme odhadnout,“ nechtěl příliš komentovat situaci ředitel Juty Jiří Hlavatý.

Právě textilní odvětví, spolu s gumárenským či plastikářským průmyslem, patří podle ředitele krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové Martina Horáka k nejohroženějším. „Je to odvětví, které má nyní problémy a firmy z oboru se o své situaci nechtějí příliš dělit s konkurencí či veřejností. Prostor pro zvyšování platů je velmi malý. V Jutě se propouštělo, ale z našeho hlediska nejde o nic zásadního,“ upřesnil Horák, podle kterého je v současné době trh práce nadále „přehřátý“: „To znamená, že zaměstnavatelé lidi nadále hledají. Na druhou stranu jim rostou náklady. Je to velmi relativní.“

Energeticky náročné provozy jsou v jiné pozici než ty méně náročné. Zatímco jedni jsou mnohdy na hranici přežití, jiní se ocitají v konkurenční výhodě a ve snaze získat větší počet zaměstnanců jim nabízejí lepší odměny.

Mezi firmy v kraji, které promítly pomoc zaměstnancům do vyšších mezd, patří i Dopravní podnik města Hradce Králové. Další benefity podle ředitele Zdeňka Abrahama nepožadovali ani odboráři.

„Od ledna jsme navýšili platy v průměru o deset procent. Bylo to nadstandardní zvýšení právě s ohledem na ekonomickou situaci. Netroufám si však vyčíslit, kolik procent by to bylo bez vlivu inflace,“ podotkl šéf městského dopravce, který má zhruba 370 zaměstnanců.