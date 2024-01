Ptačí hodinka se blíží, loni jí v Královéhradeckém kraji vévodila sýkora koňadra

/FOTO, VIDEO/ Už tento pátek 5. ledna započne Ptačí hodinka. A potrvá až do neděle 7. ledna. Dobrovolníci se v této době opět mohou zapojit do sčítání opeřenců. Projekt Ptačí hodinka pořádá Česká společnost ornitologická už pošesté. Loni se jí v Královéhradeckém kraji zúčastnilo 1 761 sčítačů, kteří pozorovali 36 984 různých opeřenců. Nejčastěji to byla sýkora koňadra, která se objevila v 87 procentech všech odeslaných záznamů.

Rehek domácí. | Video: Česká společnost ornitologická