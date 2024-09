Potkali jsme se ze slušnosti a jsem rád, že jsme se mohli potkat první s druhým a domluvili jsme se, že budeme pokračovat v jednáních v příštím týdnu. Tohle bylo opravdu zdvořilostní setkání tak, jak to má být. Bylo to v příjemném duchu, pogratulovali nám, takže za mě v pohodě.

Jak chcete pokračovat v jednání?

Je teď na nás, aby se pokusily domluvit ty dvě nejsilnější strany a uvidíme, kam ta jednání povedou. My se teď budeme potkávat s ostatními, protože nás oslovili i další. Samozřejmě jsou to zdvořilostní jednání, a pokud chtějí pogratulovat vítězi, tak jsem jenom rád a jsme připraveni přijmout každého.

Ta velká koalice se Silnými lídry hejtmana je pro Vás priorita?

Mně přijde vždycky rozumné, že by měly vládnout dva nejsilnější. Podívejte se v Americe, máte demokraty a republikáni a pak to funguje. Čím víc stran, tím je to prostě horší. Já si neumím představit deseti a více koalice. Prostě vždycky je to něco za něco. Takže za mě ideální stav, ale já nechci nic předcházet. Ty jednání teprve budou probíhat. To, co jste viděli, bylo zdvořilostní setkání.

Asi je asi je logické, že budete chtít být hejtmanem.

Samozřejmě.

Pokud byste se opravdu stal hejtmanem, zůstanete i starostou Hronova?

Hronov je pro mě srdeční záležitost. Už jsem to říkal, narodil se tam můj táta, děda, takže já mám k tomu místu vztah, takže Hronov bych určitě nechtěl opustit.