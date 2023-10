/OBRAZEM/ Silné bouřky dorazily v úterý večer do Královéhradeckého kraje. Lidé nahlašovali především spadlé stromy na cesty, ale i na zaparkovaná auta. A hasiči měli práci také se zajišťováním větrem poškozených střech.

Ze Smiřic. | Foto: HZS KHK

„Zejména nám lidé hlásili spadlé stromy na komunikace, v jednotkách případů docházelo k pádu stromů na zaparkovaná osobní vozidla, silný vítr poškodil také v několika případech střešní krytiny. Největší nárůst událostí jsme zaznamenali po 20. hodině, situace se uklidňovala před půlnocí. Oznámení pak přijímali kolegové na lince 112 v menší míře v průběhu celé noci,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.

Zněly sirény, bouřka zaměstnala v noci v terénu profesionální i dobrovolné hasiče. Od úterní 20. hodiny do 5.30 zaznamenali celkem 107 událostí. Nejvíce zásahů měly jednotky na Jičínsku (33), Královéhradecku (28), Trutnovsku (27) a Náchodsku (19).

„Na Rychnovsku nemáme v souvislosti s nepříznivým počasím ani jeden zásah. Všechny události se obešly bez zranění. Například stromy spadlé na zaparkovaná osobní vozidla odstraňovaly jednotky v Libáni, v Trutnově v Úpské ulici a ve Smiřicích. Ve Studnici na Náchodsku naboural do spadlého stromu po 21. hodině osobní automobil. Hasiči vozidlo vyprostili a strom z vozovky odstranili, nehoda byla bez zranění,“ popsala Götzová.

„Se zajištěním poškozených střešních krytin pomáhali hasiči v Lužci nad Cidlinou, Novém Bydžově, Ostroměři a na dvou místech ve Dvoře Králové nad Labem. Třeba v královédvorské ulici Pod Lesem sroloval silný vítr část plechové střechy na rodinném domě, hasiči ji pomohli sundat dolů a střechu provizorně zakryli,“ doplnila.

Napilno měli rovněž energetici, množství domácností se ocitla bez proudu.

„Vzhledem k večerním a nočním silným bouřkám jsme zaznamenali na východě Čech k 7. hodině ranní v Královéhradeckém kraji 5 poruch na vedení vysokého napětí (ještě v noci jich bylo 12) - na Hradecku, Jičínsku, Trutnovsku…. Na Pardubicku je 1 porucha na vedení vysokého napětí na Svitavsku (večer byla 1 na Chrudimsku – ta je opravena). Na Vysočině to je 0 poruch na vedení vysokého napětí – večer byly 2 na Havlíčkobrodsku, ty se podařilo opravit,“ informovala mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Večer a v noci se na východě Čech ocitlo bez energie zhruba 5 tisíc domácností, k 7. hodině ranní to bylo již asi jen 500 a toto číslo klesalo. Do terénu k odstranění závad vyrazily maximální počty pracovníků poruchových čet už večer a pracovali celou noc.

„Prioritou je obnovit dodávky elektřiny všude, kde je to možné. Navýšili jsme počty pracovníků jak v terénu, tak na dispečinku i call centru. Nejčastější příčinou poruch je bouřková činnost, silný vítr, pád stromů a větví do vedení, máme na řadě míst poškozené izolátory, přetrhané vodiče. Pro hlášení poruch prosím použijte web www.bezstavy.cz , bezplatnou distribuční linku 800 850 860. Více informací také na www.cezdistribuce.cz. Děkujeme za trpělivost, snažíme se dodávky elektřiny obnovit co nejdříve,“ dodává mluvčí ČEZu.