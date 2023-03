„Už jsem dlouho nebyla v muzeu, mám malou dceru a s ní mi nestálo za to kupovat si vstupenku, protože jsem nevěděla, jak dlouho tam vydrží,“ přiznává paní Lenka, která schází s dvouletou Adélkou ze schodů Muzea východních Čech v Hradci Králové. „Je to fajn nápad a určitě ho ještě využijeme,“ dodává mladá žena.

Novinka funguje od prosince a zabírá. Některá muzea v Královéhradeckém kraji hlásí o prvních středách v měsíci až několikanásobnou návštěvnost.

„My jsme k tomu přistupovali hlavně v reakci na inflační krizi, řada rodin přehodnocuje své rozpočty a chceme, aby kultura byla dostupná. Ta středa je symbolem, že naše instituce jsou bezbariérové i finančně,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana pro kulturu Martina Berdychová.

Muzeum východních Čech si na návštěvnost o prvních středách v měsíci nemůže stěžovat. „Aktivita našeho zřizovatele tímto zcela určitě plní svůj účel a lidé jsou motivováni k návštěvě. Máme za sebou od prosince tři návštěvnické dny a nárůst návštěvnosti je téměř stoprocentní,“ říká mluvčí muzea Lucie Peterková.

Muzeum východních Čech si na návštěvnost o prvních středách v měsíci nemůže stěžovat.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

V prosinci sem první středu v měsíci přišlo 150 lidí, v lednu 210 a v únoru už to byly téměř tři stovky návštěvníků.

I první březnovou středu je muzeum nezvykle plné. Třeba výstavu o pravěkých lovcích a sběračích si prohlíží mladá rodina.

„Vstupné zdarma pro nás je příjemné překvapení, vůbec jsme o tom nevěděli. Pro pětičlennou rodinu je to úžasné, za vstupné bychom jinak celkem zaplatili 400 korun,“ podotýká Jana Fabiánová, která přijela z Rychnovska, kde jsou právě jarní prázdniny.

Zdroj: Jiří Fremuth

Rodinu sem přilákala i výstava o historii četnictva nebo expozice mapující vojenská letiště v Hradci a Pardubicích.

Dvakrát až třikrát větší návštěvy o prvních středách v měsíci evidují také v nedaleké Galerii moderního umění. „Devadesátková hesla, dražší rovná se kvalitnější nebo umění si na sebe musí vydělat samo, jsou v našem oboru naprosto mylné. Domnívám se, že už nikdo nechce elitářské a do sebe uzavřené galerie, kde se při návštěvě necítíte dobře. Tak jako v Polsku, tak i my máme zákonnou společenskou zodpovědnost za přístup veřejnosti ke vzdělávání,“ myslí si ředitel galerie František Zachoval, který připomíná našeho severního souseda, kde je vstup zdarma ve vyhrazené dny běžnou praxí.

Řada návštěvníků přichází do galerie vůbec poprvé. „Vstup zdarma zvyšuje povědomí o galerii a na základě doporučení samotných návštěvníků se nám lidé vrací,“ připomíná další přínos František Zachoval.

Galerie moderního umění sice kvůli vstupnému zdarma ročně přijde o část tržeb, ale po zbývající dny zájem lidí zvolna roste. „Někteří ředitelé měli obavy, že dojde k nějakému poklesu tržeb, ale to jsme připravení naším organizacím kompenzovat,“ připomíná Berdychová.

Mezi dvacítkou institucí, které si mohou lidé jeden den v měsíci prohlédnout zdarma, je Muzeum Orlických hor. Tady nabízejí volný vstup první středu v měsíci už několik let. „Benefitem je mediální pozornost, která láká nové návštěvníky. My tím ale plníme i naše poslání, že kultura by měla být přístupná bez rozdílu všem. V anglosaském světě je to standard,“ připomíná ředitel rychnovského muzea Tomáš Zelenka.

Na Rychnovsku si tak lidé mohou zajít zdarma do muzea Sýpka v Rokytnici nebo do Muzea krajky ve Vamberku. V sezóně i do expozic v Rychnově včetně Orlické galerie.

Celkem se volný vstup týká dvacítky muzeí a expozic v celém kraji a od května se seznam rozšíří i o ta, která nezřizuje Královéhradecký kraj. Zdarma tak bude první středu v měsíci vstup do Městského muzea Loreta v Chlumci nad Cidlinou nebo do Vlastivědného muzea v Dobrušce.

Kam první středu v měsíci zdarma

(některá muzea a galerie jsou přes zimu zavřené)

Galerie moderního umění v Hradci Králové

GVUN galerie Malá

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Hvězdárna v Úpici

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Památník Karla Plachetky

Muzeum krajky Vamberk

Sýpka – muzeum Orlických hor (Rokytnice v Orlických horách)

Synagoga – památník Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou

Muzeum Náchodska

Pevnost Dobrošov

Muzeum v klášteře v Polici nad Metují

Dřevěnka – stará škola v Polici nad Metují

Rodný domek A. Jiráska v Hronově

Čapkův mlýn – papírna v Hronově

Muzeum Aloise Jiráska v divadle v Hronově

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Muzeum války 1866

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Galerie M ve Vrchlabí

Dům pod Jasanem – tkalcovské muzeum a řemeslná dílna Trutnov



Od května 2023:

Městské muzeum Loreta Chlumec nad Cidlinou

Vlastivědné muzeum v Dobrušce