/FOTO, VIDEO/ Do ulic měst a stovek obcí na východě Čech opět vyrazí s písničkami a přáním všeho dobrého tříkráloví koledníci. O domu k domu se tady vydají koledovat s kasičkou stovky dobrovolníků v kostýmech tří králů. Výtěžky sbírky budou opět pomáhat především v jednotlivých regionech. Lidé by si však měli dát pozor i na podvodníky, kteří pořádání Tříkrálové sbírky zneužívají. Jak je odhalit? I to si přečtěte.

Průvody i s koňmi, koncerty, živé betlémy, soutěže a akce pro koledníky za odměnu. I to bývá součástí programů Tříkrálové sbírky na východě Čech. Peníze z ní získané pomohou na místech, kde schází a je jich nejvíce potřeba. Půjdou například na hospicovou péči, péči o seniory, nemocné, ale podpoří třeba i rodiny s dětmi v nouzi.

V Hradci Králové se koledníci tradičně sejdou v katedrále sv. Ducha, kde jim v pátek v 8 hodin ráno na cestu požehná generální vikář. Na Královéhradecku bude s novoročním přáním a kasičkou koledovat dům od domu přes 450 trojic v šesti městech a ve více než stovce obcí.

„Oblastní charita Hradec Králové z výtěžku Tříkrálové sbírky podpoří především domácí hospicovou péči a výstavbu lůžkového hospice ve Stěžerách. V ostatních regionech budou lidé koledníky nejvíc potkávat o víkendu a sbírku zpestří i řada akcí pro veřejnost – například průvod s koňmi a živý betlém v Poličce (6. 1.), dobrodružná Cesta za třemi králi v Jičíně (5. 1.), tříkrálový průvod v Letohradě (13. 1.), koncerty a akce pro koledníky,“ uvedla Jana Karasová z Oblastní charity Hradec Králové.

V Pardubicích byla sbírka zahájena už ve čtvrtek 4. ledna na Pernštýnském náměstí. Třem králům požehnal biskup Josef Kajnek, v hudebním programu vystoupili pěvecký Sbor Konzervatoře Pardubice, zpěvačka Adéla Krátká, houslistka Simona Milski a varhaník Jakub Milski. Městem projely také „tři královny“ na koních z farmy Apolenka. Vykoledované prostředky chce pardubická Charita využít především na vybudování Centra sociálních služeb v Holicích, kde bude mít zázemí mobilní hospic a odlehčovací služba.

Těšit se přitom můžete na další doprovodné akce sbírky, která potrvá až do 14. ledna. Například na tříkrálový průvod s koňmi a živý betlém v Poličce, a to v sobotu 6. ledna od 8.45 do 10.00 na Palackého náměstí. V sobotu 13. ledna od 10 hodin podpoří sbírku v Letohradě Tříkrálový průvod. Už v pátek 5. ledna zve Charita v Jičíně od 13 hodin na Valdštejnovo náměstí na dobrodružnou Cestu za třemi králi s úkoly a příběhy a následující den od 15 do 17 hodin do zámeckého parku na společné poděkování s vystoupením ZUŠ.

Tříkrálové koncerty na podporu sbírky zazní na řadě míst. V Dobrušce pak vyhlásí výsledky sbírky při zhasnutí vánočního stromu 7. ledna.

Charity v Hradci Králové, Trutnově, Dobrušce, Kutné Hoře, Chrudimi či Poličce chystají pro koledníci za odměnu kino, v Litomyšli zase bruslení.

Podívejte se, jak vypadalo loni zahájení Tříkrálové sbírky v Dobrušce:

Tříkrálová sbírka pomůže nemocným a potřebným především v regionech, kde se koná. V Hospici Anežky České v Červeném Kostelci a trutnovské Domácí hospicové i zdravotní péči potřebují obnovit vybavení a pomůcky. Domácí hospicovou a zdravotní péči podpoří i v Poličce a Chrudimi. Farní charita Litomyšl z výnosu sbírky pořídí nový, bezbariérový výtah do Charitního domova Mendryka pro seniory. Ten potřebují také ve Stacionáři sv. Františka pro handicapované a seniory v Rychnově nad Kněžnou. V Domově sv. Josefa v Žirči je třeba dokončit chytré byty pro nemocné roztroušenou sklerózou. Kutnohorská Charita věnuje vykoledované peníze na podporu Centra Přístav pro seniory a lidi se zdravotním a duševním postižením.

Na Náchodsku, Jičínsku, Chrudimsku, v Dolním Újezdě i v dalších oblastech použijí vybrané prostředky na podporu Charitní pečovatelské služby. Charity v Dobrušce a Ústí nad Orlicí z darovaných příspěvků podpoří službu Osobní asistence. Ve Studenci by rádi pořídili nové auto pro Domácí zdravotní péči. Přeloučská Charita potřebuje obnovit klubovnu a vybavení pro aktivity s dětmi v Jakub klubu. Charity v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem i v dalších místech z darovaných prostředků podpoří služby pro pěstounské rodiny a jilemnická Charita Mateřské centrum Rodinka.

Orlickoústecká Charita připravuje také přístavbu Centra sociálních služeb v Lanškrouně. Oblastní charita Nové Hrady u Skutče z výnosu sbírky pořídí fotovoltaiku a tepelná čerpadla pro úspornější provoz středisek v Chotovicích a Hlinsku. Poličská Charita z Tříkrálové sbírky podpoří také Centrum duševního zdraví ve Svitavách…

Mnohé naše Charity z Tříkrálové sbírky poskytnou také přímou pomoc rodinám s dětmi a potřebným lidem v nouzi ve svém regionu. Část výtěžku věnují rovněž na dobročinné projekty pro chudé v Indii, konkrétně na výstavbu nové školy a podporu studentů VŠ v oblasti Belgaum, dále na kvalifikační kurzy pro mladé lidi a doučování dětí v oblasti Bangalore.

V některých regionech je možné sbírku podpořit také příspěvkem do statické kasičky v charitních zařízeních, kostelech, na úřadech a v obchodech. Lidé mohou přispět i bezhotovostním darem na účet sbírky (do 31. 1.) nebo do online pokladničky na www.trikralovasbirka.cz, kde lze podpořit i přímo Charitu ve své oblasti a přehrát si požehnání od kněze Marka Orko Váchy.

„Do Tříkrálové sbírky lze přispět i dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60, 90 nebo 190) na číslo 87 777 (více na www.darcovskasms.cz), nebo sledováním Tříkrálového koncertu v neděli 7. ledna od 18 hodin na ČT1 v přímém přenosu z MD Brno,“ doplňuje Jana Karasová.

Minulý ročník Tříkrálové sbírky v královéhradecké diecézi vynesl celých 25,8 milionů korun a tyto peníze už pomáhají v desítkách charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí.

Lidé by se však v těchto dnech měli mít na pozoru i před falešnými koledníky. Jak nenaletět? „Skupinky koledníků musí být vždy vybaveny pokladničkou, která je zapečetěna pracovníky magistrátu města/obecního úřadu, a na boku má samolepku s červeným logem charity. Zodpovědná osoba má u sebe pověření ke konání sbírky. Na požádání je povinna prokázat se průkazkou Diecézní katolické charity HK a občanským průkazem,“ upozorňuje mluvčí Městské policie Hradec Králové Eva Kněžourová. Právě městská policie i město jsou o každé sbírce pořádané na jeho území informovány. „Zároveň platí i nepsané pravidlo, že sbírky jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých pořadatelů. Pokud si občané nejsou jisti, zda je oslovil pracovník v rámci řádně schválené sbírky, či se jedná o podvodníka, měli by se obrátit na městskou policii. Ta bude po celou dobu konání tyto „výběrčí“ kontrolovat,“ dodává Kněžourová.

