Ještě v pondělí ráno v devět hodin bylo na východě Čech přes 1700 domácností bez energie. Podle mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové se ale navzdory silnému větru situace zlepšuje a toto číslo stále klesá.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

V neděli večer a v noci a přes den se dařilo odstranit téměř všechny poruchy na východě Čech. K 9. hodině ranní byla v Královéhradeckém kraji jedna porucha na vedení vysokého napětí, která připravila o energii cca 500 domácností na Náchodsku. Na Pardubicku se potýkali nebo stále potýkají s pěti poruchami na vedení vysokého napětí na Chrudimsku, Svitavsku, Orlickoústecku, kde se bez energie muselo obejít cca 1200 domácností.

„Máme v terénu pracovníky poruchových čet, kteří na odstranění pracují již několik dní. Naši technici odstranili velkou většinu poruch, v terénu byli přes noc i na Štědrý den a stále pracují na odstraňování poruch. V terénu máme maximální počty pracovníků, pomáhají nám i externí firmy. Poruchy byly způsobeny velmi silným větrem, sněžením a námrazou,“ vysvětlila mluvčí ČEZu.

OBRAZEM: Vánoční výbuch, stoupající hladiny a silný vítr nedopřály hasičům klid

„Naší prioritou je obnovit dodávky elektřiny všude, kde je to možné. Navýšili jsme proto počty pracovníků jak v terénu, tak na dispečinku i call centru,“ ujistila s tím, že se snaží dodávky elektřiny obnovit co nejdříve. Nejčastější příčinou poruch je silný vítr, pád stromů a větví do vedení a námraza. máme na řadě míst poškozené izolátory, přetrhané vodiče. „Pro hlášení poruch prosím použijte web www.bezstavy.cz nebo bezplatnou distribuční linku 800 850 860,“ připomněla Šárka Lapáčková Beránková.

Více informací najdete také na www.cezdistribuce.cz.

Škodila i voda. Podívejte se na video Michala Žampacha z Pardubického kraje:

Zdroj: Michal Žampach