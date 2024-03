„Jsme z toho zděšení a smutní. Netušila jsem, že se něčeho takového v organizaci, jako je Česká obec sokolská, dočkám. My v našich župách obracíme každou korunu, máme poměrně přísné stanovy, pod každou smlouvu či bankovní operaci se musejí podepsat dva lidé. Proto nikdo z nás nechápe, jak k tomu mohlo dojít. Navíc se to dělo delší dobu,“ uvádí Helena Rezková, starostka Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy, pod kterou spadají sokolské jednoty z Náchodska, Trutnovska a Rychnovska.

Vedení sokolské obce svolalo mimořádnou schůzi, které se zúčastní i zástupci Královéhradeckého kraje, a kde se bude o odvolání Moučkové rozhodovat. Důvodem je její dřívější blízké přátelství s bývalou osobní asistentkou. Ta měla z bankovních účtů České obce sokolské po čtyři roky neoprávněně odvádět na vlastní konta desítky milionů korun. Za ně si posléze pořizovala luxusní kabelky, šperky i hodinky, přestože byla kvůli dřívějším milionovým podvodům v insolvenci. Poté, co se v lednu na její činy přišlo, si žena vzala život. A to přímo v pražském Tyršově domě , kde sokolská obec sídlí.

Do roku 2016 působila v Předsednictvu ČOS a jako členka Výboru ČOS se tento týden zúčastní mimořádného zasedání, které bude řešit další postup a zejména setrvání Hany Moučkové ve funkci. Oslovila všech 32 jednot v Podkrkonošské župě, oznámila záměr hlasovat o odvolání a požádala o mandát k tomuto kroku. Podpora je jednoznačná, s kolegou bude za župu hlasovat o odvolání starostky.

„Jsme rozhodnutí, že odvolání podpoříme. Domnívám se, že tato kauza poškozuje dobré jméno Sokola. Nevím, co všechno se v Tyršově domě dělo, ale z osobního dopisu, který nám jako sokolům starostka Hana Moučková napsala, jasně vyplývá, že o insolvenci Elišky Colding věděla. To byl signál, po kterém jsem se rozhodla, že je potřeba udělat rázný krok a sestru starostku odvolat. Nevím, jak budou hlasovat kolegové, ale z reakcí na sítích se zdá, že velká většina Sokolů v republice je stejného názoru jako naše župa. Věřím, že si dokážeme udělat pořádek. Moudřejší ale budeme až po ukončení vyšetřování.“

Podobně kauzu vnímají i další členové Sokola napříč Královéhradeckým krajem. Na jejich vyjádřeních je znát rozčarování a lítost nad poškozenou pověstí organizace. Zároveň se pozastavují nad tím, že starostka Moučková věděla o finančních problémech své kolegyně.

„Pokud byla v insolvenci, měla být více prověřena. Rozhodně si myslím, že neměla být poradkyní paní starostky, když měla takovou minulost. Očekávám, že paní starostka bude odvolána. Ale jaké to bude mít další důsledky do budoucna, je těžké říci. Samozřejmě bude důležitý výsledek vyšetřování, těžko dělat nyní závěry a vyjadřovat se k tomu, když neznáme okolnosti. Myslím si, že kauza Sokol morálně poškodí,“ obává se Libuše Rückerová, starostka TJ Sokol Úpice na Trutnovsku.

Podvody v řádech desítek milionů korun na ústředí Sokola ostře kontrastují se snahou členů organizace o zvelebování sokolského majetku. Třeba jednota v Třebechovicích pod Orebem na Hradecku se dlouho potýkala se špatným stavem sokolovny. V roce 2022 se podařilo opravit hlavní sál, ale na další nutné práce v téměř sto let staré budově již nezbývaly peníze.

„Chátrala nám před očima, celé roky se neinvestovalo. Například světla byla v tak špatném stavu, že hrozil požár,“ popsala Deníku již před časem stav sokolovny Marie Hájková.

Členka TJ Sokol Třebechovice, která má zhruba 150 členů, rozjela sbírku, ve které se za první měsíc vybralo přes 350 tisíc korun. Nakonec se podařilo za 91 dní získat téměř 600 tisíc korun od 252 dárců, včetně anonymního mecenáše, který poslal 70 tisíc korun.

„Podpořil nás i kraj a město, prodali jsme i vlastní pozemky v Orlických horách. O kauze zatím víme jenom to, že se to stalo, že šlo o vysokou částku, ale podrobnosti neznáme. Více se dozvíme na mimořádném zasedání výboru v Praze příští týden. Uvidíme, jaký bude další postup,“ podotýká místopředseda TJ Sokol Třebechovice Petr Škoda.

V Královéhradeckém kraji jsou tři sokolské župy. Orlická má sídlo v Hradci Králové, Podkrkonošská – Jiráskova má základnu v Náchodě a Jičínská – Bergrova sídlí v Jičíně. Celkem je v kraji téměř 90 tělovýchovných jednot a Sokol má v regionu zhruba 12 tisíc členů. „Je to historické uspořádání, které se sice po roce 1989 změnilo, ale stále se prolíná napříč okresy,“ podotýká Helena Rezková.

Starosta TJ Sokol Nová Paka na Jičínsku Petr Kužel se obává zejména toho, že kauza poškodí dobré jméno organizace, a lituje toho, že se nepříjemnost řeší krátce před 17. všesokolským sletem.

„Paní Moučková měla dávno rezignovat, teď už je pozdě. Pokud to tak necítí, je to její rozhodnutí, já ji už volit nebudu. Musela o tom vědět, to jinak není možné. Nevím, jak teď očistit naše dobré jméno, to bude určitě běh na dlouhou trať. A také vyšetřování může trvat dlouho,“ zamýšlí se člen Sokolské župy Jičínské – Bergrovy.

Mnozí členové Sokola se obávají nejen poškození sokolské prestiže, ale také obecného dopadu na český sport, kterým aktuálně hýbe i případ údajných machinaci v tenisovém svazu, a na mladou generaci.

„Přišel nám dopis od paní starostky, kde píše, že se nemusíme obávat rušení dotací na sport, a jinak znám podrobnosti jenom z tisku. Pokud to trvalo několik let, tak nerozumím tomu, že tam nefungoval nějaký kontrolní mechanismus. Nechápu, jak je to možné. Podobné případy už se staly a já se bojím toho, aby na pochybení několika jedinců nedoplatil český sport a hlavně děti. Myslím si, že tam nebyla v pořádku řada věcí, a domnívám se, že by mělo dojít ke změnám,“ kroutí hlavou starosta TJ Sokol Hradec Králové Miroslav Volejník.

Jak velkou částku někdejší osobní asistentka starostky Sokolů Hany Moučkové na své bankovní účty převedla, není jasné. Její výši však policisté prozatím odhadují na čtyřicet milionů korun. Podle mluvčího sokolské obce Radka Smekala není standardní financování spolku ohrožené.

„S policisty maximálně spolupracujeme. Vše zřejmě nasvědčuje tomu, že se jedná o selhání jedince, který pomocí profesionálně zfalšovaných dokumentů podvedl banku i naši organizaci. Nad důmyslností podvodu i kvalitou falzifikátů se pozastavovali i vyšetřovatelé,“ uvedl nedávno mluvčí Smekal.

