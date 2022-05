V zemi nyní start-up nabízí pomoc až sto padesáti specialistů různého věku a zkušeností. Stejný počet má tým v zahraničí. „Dřív jste na sezení musel čekat až měsíce. Online terapie to revolučně zkrátila na čtyřiadvacet hodin. Máme ale větší ambice, brzy začít s téměř okamžitou terapií, pracovně označenou Do pěti minut,“ zmínil plánovanou novinku.

Odstřižení náctiletí

Velká výhoda online prostředí je podle dat Hedepy ta, že lidé si psychoterapeuta vyberou anonymně. „Internet může vypadat jako hrozba, je ale pomocník. Na zítra si můžete domluvit sezení, aniž by to kdokoliv věděl. To je velká změna pro vnímání psychoterapie u lidí. O svém terapeutovi se navíc můžete dozvědět dopředu víc informací, než když se potkáte tváří v tvář v neznámé místnosti,“ míní Krčil.

Důvěra v jejich vzájemném vztahu se i tak buduje několik sezení. „Lidé se ale otevírají více a rychleji,“ tvrdí. Nejvíce podle něj lidé řeší rodinné a párové vztahy, syndom vyhoření, stres či úzkost.

Podle Krčila to aktuálně souvisí i se strachem o budoucnost. „Společnost prožívá dlouhosáhlou krizi. Počínaje pandemií covid-19, kdy omezila běžnou psychickou hygienu, jako je sportování či jen posezení s kamarády. Křehkost světa nejnověji lidem připomněla válka na Ukrajině. I s tím se každý musí nějak vyrovnávat,“ popisuje.

V poslední době se na jejich specialisty hodně obracejí náctiletí. Služba se zaměřuje i na mladistvé, kteří ji mohou využívat již od třinácti let bez doprovodu rodičů. „Pro řadu školáků a dospívajících byla úplná katastrofa učit se doma, zůstat přes den s rodiči. Chyběla jim socializace, odstřihli se od kamarádů, což je záchranná síť. Prožili stresující období,“ konstatuje Krčil.

Pomoc Ukrajincům

Největší výzvu pro online terapii spatřuje v tom, najít si bezpečný prostor. Nerušený klid. „Pro sezení není dobré, když vám do pokoje nebo ložnice přijde zrovna někdo s večeří,“ říká s dovětkem, že na první sezení náctiletých s nimi přicházejí i rodiče. Aby se ubezpečili o profesionalitě a že jejich dětem nic nehrozí. Terapie podle něj funguje na duševním zdraví dlouhodobě, podobně jako posilovna cvičí tělo.

Cena terapie je nejčastěji sedm až devět set korun za necelou hodinu. „Počet sezení je individuální, v průměru osm až deset. Člověk by se neměl stát závislým na svém terapeutovi,“ říká. Jedním z cílů Hedepy je, aby co nejméně lidí muselo za službu platit. Proto se starají také o pracovníky firem, které to zaměstnancům poskytují jako formu benefitu.

Zdroj: DeníkPodle Krčila nyní Hedepy obsáhne zhruba polovinu českého trhu online terapie. V zahraničí funguje pro Slovensko, Polsko, Itálii, Rumunsko a aktuálně vstupují do Řecka, Maďarska a na Ukrajinu. „Bereme to jako pomoc lidem trpícím válkou. Uprchlíci se na naše specialisty mohou obrátit odkudkoliv z Evropy, i to je výhoda služby. Spolupracujeme na vzniku nadace, díky které bude služba shánět pomoc pro ty, kteří si sezení s terapeutem nemohou dovolit. Kontaktují nás i lidé, kteří přijali uprchlíky,“ doplňuje Krčil.

Problémy s duševním zdravím



- Potíže s duševním zdravím jsou jeden z nejrychleji rostoucích zdravotních problémů v Evropské unii. S problémy před pandemií covidu-19 potýkalo kolem 16 procent evropské populace za dva roky se číslo zdvojnásobilo.



- V Česku podle Rady vlády pro duševní zdraví stoupl výskyt duševních onemocnění z 20 na 30 procen, výrazně se zvýšil výskyt úzkostných poruch i depresí.



- Duševní zdraví má být jednou ze zdravotnických priorit českého předsednictví v Radě EU, které začne letos 1. července.



- Podle některých studií je rychle se rozvíjející online psychoterapie srovnatelně účinná jako psychoterapie “tváří v tvář”. Pro mnohé klienty je i praktičtější.