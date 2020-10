Mezi příznaky nákazou nemoci covid-19 často patří ztráta chuti i čichu. Stránky ministerstva zdravotnictví, které jsou koronaviru věnovány, jej dokonce řadí mezi jeden z hlavních průvodních znaků.

„Jedná se o příznaky, které jsou spojeny s infekcí horních cest dýchacích,“ konstatuje ministerstvo. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) mohou přetrvávat i dlouhá léta po vyléčení.

Nešťastná desetina

Ústav s odvoláním na časopis Annals of Internal Medicine (2020) uvádí, že ztrátu čichu zaznamenalo 86 procent lidí, kteří měli covid-19. Z nich se téměř devíti desetinám vrátil tento smysl během měsíce.

„U zbývajících deseti procent však nadále docházelo ke ztrátě nebo zkreslení čichu,“ uvádí Jiří Ruprich z Centra zdraví, výživy a potravin při při SZÚ na webu ústavu.

A co vlastně ztrátu čichu způsobuje? Covid-19 není jediný vir, jenž způsobuje, že člověk necítí pachy. Týká se i řady dalších včetně chřipkových virů nebo virů, které bývají původci rýmy.

Dobrá zpráva

„Na začátku pandemie vědci zjistili, že virus se musí zachytit na dvou proteinech, které se nacházejí v mnoha částech těla včetně nosu,“ odůvodňuje Ruprich příčinu problému u covid-19.

To podle něj naznačuje, že virus by mohl poškodit čichové neurony, které přenášejí informace o vůni z nosu do mozku. A i když přitom neuron není poškozen, veškerá podpůrná struktura kolem něj poškozena je.

„Víme také, že nervy v zánětlivém prostředí nefungují příliš dobře,“ dodává ve zprávě zdravotní ústav s tím, že není divu, že tento virus způsobuje poruchu čichu. Dobrou zprávou prý je, že buňky v čichové tkáni se mohou regenerovat poté, co byly poškozeny. Ale tato regenerace může dva roky nebo déle.