Mutace XE kombinuje genetické vlastnosti omicronu BA.1 a BA.2 v takzvaném rekombinantu. Na novou nakažlivější druh koronaviru upozornila už i Světová zdravotnická organizace (WHO).

Co o něm zatím víme?

Zpráva zdravotníků z WHO z minulého týdne uvádí, že rekombinant XE byl poprvé zjištěn v dnes nejvíce postižené Velké Británii, a to 19. ledna. První testy tehdy rovněž naznačovaly, že by mohl být i více přenosný.

„Podle odhadů z prvních dnů je komunitní nárůst až o deset procent vyšší než u subvarianty BA.2. Toto zjištění však budeme ještě prověřovat. XE zatím řadíme k variantě omikron a zůstane to tak, dokud nezaznamenáme významnější rozdíly v přenosu a charakteristikách onemocnění, včetně závažnosti,“ píše se ve zprávě světové organizace.

Agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA) v pondělí data zpřesila. XE má mít o 9,8 procenta vyšší rychlost v růstu nakažených než subvarianta BA.2.

XE ve světě

Nejvyšší počet potvrzených vzorků s nákazou XE pochází z Velké Británie. Nová subvarianta se ale objevila už i v Thajsku, USA, Irsku, Dánsku a také v České republice, kde byl evidován zatím jeden případ. Dominantní variantou v tuzemsku však stále zůstává omikron BA.2, který se začal šířit z Dánska v prosinci loňského roku.

Prozatím je v mezinárodní databázi 470 vzorků XE potvrzených metodou celogenomové sekvenace.

Jaké má XE příznaky?

Mezi nejčastější příznaky nové varianty patří symptomy podobající se nachlazení, a to zejména u lidí, kteří jsou očkováni. Jedná se především o rýmu, bolest v krku, suchý kašel a bolest hlavy. Plíce, narozdíl od předchozích variant, napadeny zpravidla nebývají.

Vzhledem k tomu, že se jedná o novou mutaci, může se seznam příznaků ještě změnit, nicméně v současné době experti z WHO nepředpokládají, že by XE byla výrazně jiná než předchozí omikrony.