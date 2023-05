Dobrá zpráva pro všechny „horňáky“. Koukáte ženám nejen do očí, ale vždy váš zrak nakonec chtěně či nechtěně spočívá o patro níž na jejích prsou? Možná si o sobě myslíte tak trochu, že jste nevychovanými muži, kterým etiketa nic neříká. Ale co když jste si pouze chtěli ověřit, jaké má žena IQ, než vůbec otevřela ústa? I tak totiž váš upřený pohled na ženská prsa můžete vnímat. A jakou že mají ňadra a osobnost ženy souvislost? Podle některých výzkumů obrovskou.

Velikost i tvar poprsí vypovídá o osobnosti ženy. | Foto: Shutterstock

Prsa byla odjakživa spojována s ženskou atraktivitou, a to buď z důvodu vyššího potenciálu úspěšného mateřství, nebo pro estetický dojem, který smyslný dekolt vyčnívající z upnutého topu zkrátka budí.

Dámy! Zde je to, co váš tvar prsou říká o vaší osobnosti:

Ať už ale dáváte přednost větším či menším košíčkům, vědci nedávno přišli s tím, že větší ňadra jsou zkrátka výhra na plné čáře. Znamenají totiž prý i větší počet bodů i v IQ testech. Ovšem ani ňadra menších rozměrů či asymetrických tvarů nestojí v pozadí. Každý typ údajně vypovídá o své majitelce mnohé.

Kontroverzní studie budí rozruch

Před několika lety spatřila svět americká studie, jež tvrdí, že ženy s bujnějším dekoltem disponují vyšší inteligencí. „Studie vědců z Chicagské univerzity na 1200 ženách zjistila, že ženy s většími prsy dosáhly v testech inteligence v průměru o 10 bodů vyššího skóre. Jedním z možných vysvětlení je fakt, že vliv na inteligenci mohou mít i hormony, které mají rovněž na svědomí i bujnější dekolt,“ píše pro The Sun Tanith Carey.

Své si o tom však myslí Xi Lu, která vyjádřila své pocity ohledně výsledků studie na Global Times: „Mé pocity ohledně mých prsou, od studu po pýchu, byly vždy řízeny názory jiných lidí. Tento trend je nyní ještě silnější, když jsou prsa údajně znakem inteligence. Inteligenci ženy by podle mého názoru mělo ztělesňovat její samostatné myšlení a sebevědomí. Proto se nestresujte velikostí svých prsou. Atraktivní vás učiní důvěra ve vlastní tělo, nikoli velikost vašeho poprsí,“ myslí si žena.

Větší prsa, nižší sebevědomí

Zdá se vám to jako ložený nesmysl? Vždyť velká prsa jsou přece něco, co chce mít každá žena a co preferuje každý muž. Jak se ale ukazuje, není tomu zpravidla tak. Větší prsa jsou totiž častěji spojována s určitými asymetriemi a ani extrémně velká prsa nejsou pro většinu jejich majitelek vytouženou představou ňader. A jak je podle vás důležitá velikost poprsí ženy? Můžete hlasovat na konci článku.

Asymetrie prsou

„S většími prsy přichází fyzická i psychická zátěž. Příliš těžká ňadra mohou být navíc hlavní příčinou fyzické nečinnosti a chronické bolesti krku, ramen a zad,“ myslí si Michael Ace na ACE Worldpub.

Ženy s malým poprsím

Pak jsou tu ale i tací, kteří tvrdí, že osobnost ženy lze odhalit rovněž podle tvaru jejího poprsí. Například menší prsa s malými bradavkami prý značí, že jste vytříbená intelektuálka, která má většinou odlišný názor od většiny ostatních lidí. Je pro vás důležitý klid a pohodlí a často jste ráda jen sama se sebou. Také patříte mezi ženy, které jsou vnitřně silné, stabilní a mají pod kontrolou své emoce.

Pokud však máte drobná prsa s velkými bradavkami, není snadné na vás zapomenout. Jste vášnivá, odvážná a milujete život, čímž dokážete přitáhnout pozornost většiny lidí. Úkoly umíte plnit s obrovskou vervou.

Jste-li majitelkou malých ňader, která směřují dolů, s velkými bradavkami, patříte mezi moudré ženy, které se neustále snaží se zlepšovat. Snažíte se na život nahlížet z širšího pohledu, ráda čtete a vzděláváte se. Pokud vaše bradavky směřují ven, jste ženou, která je často středem pozornosti a váš životní cíl je milovat a být milovaná.

Ženy se středně velkými ňadry

„Patříte-li mezi ženy, jejichž prsa jsou průměrné velikosti, stejně jako velikost bradavek, řadíte se mezi svobodomyslné duše, které milují dobrodružství. Často jednáte impulzivně, což může občas někoho urazit,“ jak tvrdí například magazín Bodyrock.

Středně velká prsa s bradavkami směřujícími ven poukazují na ženu, která s ostatními vychází velice dobře. Na první pohled se můžete jevit jako stydlivá osoba, ale vaše schopnost zapadnout mezi ostatní z vás dělá vyhledávanou ženu, která vždy všem dobře poradí.

Střední prsa směřující ven s bradavkami, které rovněž směřují ven, značí, že je jejich majitelka tajemná, ale spolehlivá a zodpovědná žena, která nikdy nevyzradí žádné tajemství. I proto vám vaši přátele tolik důvěřují. Má to však i jisté nevýhody. Často vás totiž lidé zatěžují svými problémy a dávají vám obtížné úkoly.

Majitelky velkých vnad

Velká prsa se středně velkými bradavkami vypovídají o ženě, která je nezávislá, klidná, stabilní, a hlavně úspěšná. Patříte-li mezi ženy s tímto typem poprsí, gratulujeme vám, jste totiž rovněž rozená vůdkyně, která vládne logickým uvažováním.

„Máte prsa směřující dolů s velkými bradavkami? Pak nejspíš patříte mezi optimisticky naladěné snílky, kteří vidí ve všem jen to dobré. Jste rovněž velice inteligentní a pilná, i když někdy poněkud stydlivá,“ hovoří o ňadrech, kterým se v typologii ňader říká „láhve na vodu“ Womanistic . A pokud vaše prsa směřují ven, jste navíc velice charismatická a vždy máte na tváři úsměv.

Energická prsa s velkými bradavkami většinou mají ženy, na které je spolehnutí a vždy pomohou přátelům, kteří zrovna neprožívají nejšťastnější období. Ženy s těmito prsy jsou rovněž laskavé a umějí zachovat tajemství.

Na velikosti a tvaru (ne)záleží

A pokud vás tato typologie ňader sama o sobě uráží, ať už máte ňadra jakýchkoliv rozměrů a tvarů, jistě vás bude zajímat názor profesora Davida Bainbridge z Univerzity v Cambridge, který se zabývá výzkumem evoluční biologie. Podle něj je to totiž se vztahem mužů k ženským prsům a inteligenci jinak, než někteří z nás předpokládají.

„Ženská inteligence je pro muže považována za mnohem atraktivnější vlastnost než velikost jejích prsou. I evolučně je inteligence brána jako důležitější faktor pro budoucí mateřství než velká prsa,“ je přesvědčen profesor, který svá slova zopakoval i pro People. Podle něj zkrátka velikost a tvar ženských prsou nejsou evolučně vůbec podstatné faktory a většina inteligentních mužů si na ženách cení něčeho úplně jiného.