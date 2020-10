"Covid znovu útočí a já jsem našel velmi zajímavou a sugestivní hypotézu, kterou je sice třeba ještě ověřit, ale která si zasluhuje pozornost," říká Giovanni de Simone z Neapolské univerzity.

"Roušky v podstatě filtrují infekční kapičky koronaviru přenášené vzduchem a redukují množství, které člověk může vdechnout. Snižují tak pravděpodobnost, že se infekce projeví symptomy. Je to tak trochu jako s očkovací látkou s malým množstvím viru, kdy sice infekci chytíme, ale ne v takové formě, aby vyvolala chorobu," uvádějí Monica Gandhiová a George Rutherford v článku publikovaném v New England Journal of Medicine.

Roušky nechrání před infekcí, ale snižují podle vědců množství viru, jemuž jsme vystaveni.

SARS-CoV-2 má spoustu klinických projevů, počínaje úplnou absencí symptomů a konče respiračním selháním a smrtí. Nedávné výzkumy naznačují, že zakrývání nosu a úst je nejen účinné při ochraně druhých, ale že může také snižovat závažnost nemoci u nakažených osob právě z toho důvodu, že vdechly jen málo viru, říká Giovanni de Simone.

Roušky schopné filtrovat kapénky obsahující virus (schopnost filtrace závisí na typu roušky) snižují jejich množství, které člověk vdechne. Kdyby se tato teorie potvrdila, pak by nošení roušek všemi občany mohlo přispívat ke zvýšení počtu bezpříznakových onemocnění.

Nemoc bez příznaků

Podle amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC) z poloviny července je asi 40 procent onemocnění bezpříznakových, ale v oblastech, kde roušku nosí všichni a všude, je to i přes 80 procent. Na argentinské výletní lodi, kde cestující nosili chirurgické roušky a personál měl roušky N95, byl podíl bezpříznakových infekcí 81 procent. Ve dvou ohniscích nákazy ve Spojených státech, kde byly všem denně přidělovány roušky, byl podíl bezpříznakových infekcí 95 procent a jen pět procent osob mělo lehké nebo mírné příznaky a nebyl registrován žádný těžký průběh nemoci. Úmrtnost v zemích, kde je nošení roušek povinné, zůstala nízká.

"Předpoklad je takový, že používání roušek přispívá k šíření bezpříznakové infekce, protože se snižuje množství viru. Může to vést k dosažení jisté imunity populace nezávisle na očkování. Ten, kdo je nositelem malého množství viru, může zase šířit jen malé množství viru a nošením roušky se zase jeho množství dále snižuje," uvádí Giovanni de Simone.

Virus je silně přenosný a ukázalo se, že je obtížné ho vykořenit, a to i v těch regionech, které zavedly přísná opatření. Abychom uchránili společnost před jeho ničivými účinky, je nutné sázet na snížení jeho přenosnosti a závažnosti nemoci, říká lékař. Zvýšit podíl případů lehkého či bezpříznakového průběhu nemoci by bylo vítězstvím, dodává.

Abychom zjistili, že všeobecné nošení roušek je užitečnou strategií, potřebujeme další kontrolní studie, které budou porovnávat míru bezpříznakových infekcí v určité oblasti s těmi kraji, kde se rouška nenosí všude. Informovanost ohledně nošení roušek se musí podstatně zlepšit a používání roušek se musí rozšířit, zvláště ve světle těchto nových skutečností, říká Giovanni de Simone.