Někdy se stane, že vás chutě převálcují a vy sníte všechno, co v tu chvíli v ledničce najdete. Pokud se to stane jednou do roka a vaše tělo takový přísun jídla většinou bez problémů zvládne. Vánoční svátky nicméně trvají delší dobu a zdravotní rizika se zvyšují.

„Nadměrné množství tuků v podobě bramborového salátu s majonézou, smaženého kapra a chlebíčků se salátem může u některých lidí způsobit žlučníkový záchvat nebo zánět slinivky. Ryby sice jedli i naši předkové, ve středověku kapra ale rozhodně neobalovali a nesmažili v trojobalu,“ upozorňuje Jitka Jirků, nutriční terapeutka z kliniky Canadian Medical.

„Co se týká sacharidů, tedy většinou vánočního cukroví a jiných podobných dobrot, hrozí nám spíše nárůst kil, stejně jako při nadměrné konzumaci tučných jídel během svátků. Platí totiž pravidlo, že pokud jíme velké množství sacharidů a nevyužijeme je na nějakou aktivní činnost, metabolicky se v těle změní na tuky,“ dodává.

Při pečení tedy letos zkuste nahradit klasickou bílou pšeničnou mouku špaldovou, pohankovou, ovesnou či amarantovou. Tělu dodáte živiny a zároveň si pochutnáte. Do jídelníčku byste i během vánočních svátků měli zařazovat zejména ovoce a zeleninu, celozrnné potraviny, luštěniny, ryby a libové maso, mléčné výrobky a jako vhodný zdroj sacharidů třeba brambory a rýži. Naopak se snažte omezit konzumaci tučného masa a živočišných tuků, uzenin a sladkostí. Nelze říci, že všechny tuky jsou špatné a že kvůli nim tloustneme. Pokud ale budeme řešit nadváhu nebo obezitu, pak je na místě omezení zejména tzv. nasycených mastných kyselin (tučné maso a uzeniny, vysokotučné mléčné výrobky).

V lednu zhubnu

Kdo z nás si nikdy nedal nějaké předsevzetí, co všechno v nastávajícím roce změní a v čem se zlepší? Jedním z nejčastějších je právě touha zhubnout. Podle Jitky Jirků ale stejně novoroční předsevzetí většinou nefungují, protože zahrnují rozhodnutí jako například „od 1. ledna nebudu jíst sladké“. Jenže pokud je naše tělo na pravidelný přísun sladké chuti zvyklé, bude jej požadovat i nadále, a nakonec stejně podlehneme. Terapeutka říká, že základem hubnutí je ujasnit si důvody: Proč? Kolik? Do kdy? Co mi to přinese?

„Určitě bych doporučila poradit se s odborníkem na prvních úpravách stravy, protože někdy opravdu stačí ji jinak přeskládat nebo zaměnit jeden druh jídla za jiný s efekt je znát,“ říká Jitka Jirků. Vhodné je také naučit se číst etikety na potravinách, kde zjistíte, co má kolik energie, tuků, bílkovin, sacharidů, ale i vlákniny.

Výživová terapeutka doporučuje jíst pravidelně, nehladovět a nevynechávat sacharidy, což někteří dělají v domnění, že rychle zhubnou. Naše tělo je ale ke svému fungování potřebuje. Pozor si dejte také na pitný režim, který je základem fungování celého organismu. Pomocí jednoduchého vzorce si můžete přibližně spočítat, kolik bychom měli vypít za den tekutin: 0,04 krát hmotnost (v kilogramech) = počet litrů vhodných tekutin za 24 hodin. Nejzdravějším nápojem je čistá voda, k vhodným patří také čaje, přírodní ovocné a zeleninové šťávy či ředěné 100% džusy.

Bez pohybu to nepůjde

Ať chceme, nebo ne, pohyb je při snižování hmotnosti zásadní. Nemusíte se jít hned potit do fitka, stejně ho nejspíš zase brzy zavřou, stačí více chodit pěšky, nejezdit výtahem, vystoupit o pár zastávek dříve z tramvaje či autobusu… „Nejenže spálíme více kalorií, ale vybudujeme si svalovou hmotu, která nám v redukci významně pomůže. Půl kilogramu svalů navíc spotřebuje o 50 kcal více na den,“ upozorňuje Jitka Jirků. Důležité je vytrvat a věřit, že to zvládnete. Vždyť i během pohybu se vyplavují hormony štěstí, takže se budete cítit dobře.

Pět rad, jak překonat nástrahy vánočního obžerství

Výživová poradkyně a odborná garantka iniciativy Vím, co jím a piju Jitka Laštovičková radí, jak si užít Vánoce ve zdraví a pohodě.

1. Když jsou dobroty na dosah ruky, často mlsáte, aniž si to zcela uvědomujete. Automaticky saháte pro další a další kousek, někdy se tím i zahání nuda. Snažte se jíst pravidelně a vyhněte se neustálému uzobávání. Dejte si raději méně a pořádně si pokrm vychutnejte – vědomě vnímejte chutě a jezte pomalu.

2. Nezapomínejte na to, že když si dáte cukroví nebo salát, nepřijmete potraviny bohaté na potřebné živiny – ovoce, zeleninu, libové maso, cereálie. Jedna porce smažené ryby a pár kousků cukroví vám rozhodně neublíží, ale dva týdny přejídání už negativní efekt mají. Pozornost věnujte nejen jídlu, ale i nápojům – slazené limonády či ovocné džusy, punč, likéry i další druhy alkoholu jsou také zdrojem energie a ani s nimi byste to neměli přehánět.

3. Netrváte-li na tradičních pokrmech, můžete své vánoční menu odlehčit. Dát si rybu přírodní, pečenou (ne smaženou), do bramborového salátu přidat jogurt místo majonézy. Nemusíte hned majonézu vyškrtnout, pomůže třeba už jen to, že jí bude v poměru k jogurtu významně méně. Dát si libové maso s dušenou zeleninou a bramborami.

4. Kdo svátky neprolenoší, ten svému zdraví prospěje! Bude úplně stačit, když vyrazíte ven. Procházka po okolí, výlet na rozhlednu. Když bude dostatek sněhu, můžete vyrazit sáňkovat, na běžky anebo jenom stavět sněhuláka. Čerstvý vzduch vás osvěží, vydáte nějakou energii a taky trochu procvičíte svaly a protáhnete se.

5. A co když si během svátků vánočních a vstupu do nového roku budete opravdu hojně dopřávat, co hrdlo ráčí? Sladké, slané, smažené… Hrozí vám zažívací potíže – takové pálení žáhy, bolesti žaludku či břicha nebo dokonce žlučníkový záchvat dokážou svátky pěkně pokazit. Abyste neskončili s hořkým čajem a na dietě nebo dokonce na pohotovosti, zkuste to nepřehánět a „neplácat páté přes deváté“.