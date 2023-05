Lékaři se marně snaží vytáhnout mnohé své pacienty lidově řečeno hrobníkovi z lopaty. Vysoký krevní tlak má v České republice asi 40 procent dospělé populace a podle průzkumů zhruba každý druhý nebere správně léky, které mají hypertenzi snižovat. Pomoci může i osvěta, která každoročně vrcholí 17. května, kdy si zároveň připomínáme Světový den hypertenze. Přístupy k léčbě vysokého krevního tlaku můžeme najít ve světě spoustu. Inspirovat se lze třeba v Dánsku, kde na to jdou hraním fotbalu. Případně je tu ještě kontroverzní postup, který nedávno zkoušela brazilská armáda.

Fotbal jako nástroj ke snižování vysokého krevního tlaku potvrzují i vědecké studie | Foto: Shutterstock

Tiskové agentury celého světa loni v dubnu psaly o tom, že brazilská armáda, konkrétně její námořnictvo a letectvo, nakoupilo více než 30 tisíc tabletek viagry.

Jak uvedl třeba britský deník The Guardian, odpůrci tehdejšího prezidenta Jaira Bolsonara požadovali vysvětlení, proč se v zemi, kde nejsou finance na základní léky, investuje do desítek tisíc pilulek na podporu erekce.

Armáda nabídla nevinné vysvětlení: viagra se u vojáků údajně používala k léčbě plicní hypertenze.

To se samozřejmě jeví jako nesmysl, ale určitou spojitost viagra s vysokým krevním tlakem přeci jen má. Vědci totiž původně účinnou látku modré pilulky, sildenafil citrát, zkoumali právě jako potenciální lék na terapii vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris.

Hypertenze neboli zvýšený krevní tlak:

Zdroj: Youtube

Jenže během výzkumů a testování přišli na to, že pomáhá mužům, kteří mají problémy s erekcí a na světě byl převratný lék. Není tedy divu, že média armádě její vysvětlení nevěřila. „Zpráva v novinách O Globo naznačovala, že dávky, které byly zakoupeny, byly obecně používány k léčbě penisů, nikoli krevního tlaku,“ dodává The Guardian.

Dánská fotbalová cesta

Brazilská cesta tedy asi nebude ta správná, co ale zkusit tu dánskou? Peter Kastrup, dánský vědec, který se zabývá vlivem sportu na zdraví, publikoval se svými spolupracovníky už řadu studií, podle nichž by dobrým lékem na arteriální hypertenzi, tedy na vysoký krevní tlak, měla být kopaná, do níž se pacienti aktivně, ne pouze fanděním, zapojí.

Jedna z dánských studií zkoumala, zda má fotbal příznivé účinky při léčbě mírné až středně těžké arteriální hypertenze u netrénovaných mužů středního věku.

Konkrétně 25 netrénovaných mužů ve věku 31 až 54 let s mírnou až středně těžkou hypertenzí bylo rozděleno do dvou skupin. Jedna dvakrát týdně vždy jednu hodinu hrála fotbal, druhá, kontrolní skupina, dostávala od lékaře tradiční doporučení o úpravě kardiovaskulárních rizikových faktorů.

Při kopané šel tlak dolů

Ve skupině, která fotbal nehrála, se sledované hodnoty krevního tlaku zlepšily minimálně, skupina fotbalistů na tom byla o dost lépe. Hráčům klesl krevní tlak o 10 mm Hg, o deset procent se zvýšila kapacita plic a také využití kyslíku v krvi.

„Závěrem lze říci, že fotbalový trénink je atraktivním nefarmakologickým doplňkem léčby mírné až středně těžké arteriální hypertenze u netrénovaných mužů středního věku,“ uvedli dánští vědci.

Bolest hlavy jako signál

Říká se, vysoký krevní tlak nebolí. Ovšem podle profesora Jana Piťhy, vedoucího Laboratoře pro výzkum aterosklerózy z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny by se mělo víc mluvit o tom, že jasným signálem hypertenze mohou být bolesti hlavy.

Jak si správně změřit krevní tlak doma:

Zdroj: Youtube

„Když vás opakovaně bolí hlava a nevíte, proč, zajděte si za svým praktickým lékařem, aby vám změřil tlak. A když bude vysoký, začněte se hned léčit,“ radí odborník, který má ze své ambulance zkušenosti s fatálními následky neléčené hypertenze. Znepokojovat by se měl každý, jehož krevní tlak má hodnoty 140/90 a výš, což signalizuje, že je v těle něco v nepořádku.

Vysoký tlak ničí sexuální život

A když už byla řeč o viagře, je ještě jedno téma, které se v souvislosti s vysokým krevním tlakem málo probírá, a to je jeho neblahý vliv na sexuální život.

Vysoký krevní tlak způsobuje poškození tepen a životně důležitých orgánů v těle. Zúžené cévy nejsou schopny dopravit k orgánům dostatek kyslíku a živin, orgány kvůli nedostatečnému zásobení strádají a zhoršuje se jejich funkčnost. Následkem je pak i porucha ztopoření pohlavního údu.

„Signály v podobě nedostatečné erekce by tedy měly být určitým alarmem. Svůj krevní tlak je tedy žádoucí mít pod kontrolou. Pravidelné měření může zachránit partnerský život, ale také odhalit změny v kardiovaskulárním systému včas a předcházet tak rizikům vzniku infarktu a dalších nemocí,“ vysvětluje lékař Jan Peleška, specialista působící v České společnosti pro hypertenzi.

Pacienti po infarktu si často zpětně uvědomují předcházející problémy s erekcí.

Jak snížit krevní tlak bez léků

Změny ve stravovacích zvyklostech a redukce hmotnosti jsou efektivními nástroji na redukci zvýšeného krevního tlaku. Jejich efekt se zvyšuje, pokud se uplatní i další změny životního stylu jako je méně solení, ukončení kouření, snížení stresu, omezení nadměrné konzumace alkoholu a pravidelná fyzická aktivita.

Jak snížit tlak krve a být zdravější:

Zdroj: Youtube

Teprve pokud je i přesto krevní tlak zvýšený, je třeba poradit se s lékařem o případné farmakologické léčbě. Ta bývá efektivní, pokud se užívá pravidelně a důsledně. A to se podle průzkumů bohužel nedaří zhruba u každého druhého pacienta.

Nasaďte správně manžetu

Domácí měření krevního tlaku se doporučuje jako preventivní prostředek i jako standardní doplněk léčby hypertenze. Důležité je měřit se v klidu, pravidelně a mít správně nasazenou manžetu tlakoměru, aby výsledky nebyly zkreslené.

Pokud si nejste jisti, jak se manžeta na paži správně umisťuje, může vám pomoci tlakoměr s takzvanou Intelli manžetou, jež odstraňuje chyby při jejím nesprávném umístění proti tepně. Což potvrzuje i kardiolog Michal Vrablík: „Domácí měření se musí provádět podle jasných pravidel a správně, jinak výsledky mohou spíše pacienta stresovat a situaci zhoršovat.“

