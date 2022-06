Možná si říkáte, že běhat dokáže i malé dítě, takže to zvládnete s přehledem, ale není tomu tak. Pokud jste nikdy dřív neběhali, snadno si přivodíte úraz, který vám nadlouho zabrání i v dalších sportech. A to by byla škoda. Přesto není třeba běhání zatracovat, i když jste netrénovaní, máte nadváhu nebo vám už dávno není dvacet. Běžkyně a blogerka Soňa Kotulková (www.running2.cz) začala v pozdějším věku a dosáhla dokonce velkých sportovních úspěchů. O některé ze svých zkušeností se s námi podělila. Není třeba lámat rekordy, ale vyběhnout si jen tak pro radost vám prospěje.

Na start

Nemusíte čekat na výstřel startovací pistole při půlmaratonu, abyste se cítili lépe. Začněte pozvolna a udělejte si z běhání koníčka pro zlepšení kondice. Přesto je dobré začít s profesionálem, který vám ukáže základy, zkontroluje techniku běhu a dá vám užitečné rady. „Ne každý má na trenéra čas a finance, proto se poohlédněte třeba po nějaké běžecké skupině, kterou profík vede. Pomůže vám to správně začít, i když se vám trenér nebude věnovat osobně,“ radí běžkyně Soňa.

Začátky nejsou snadné

Pokud jste se pro běhání rozhodli, nečekejte na správný čas – až bude hezky, až nebude takové vedro, až budete mít víc volného času. Jděte do toho hned. „Nenechte se ošálit vlastní hlavou, která touží po pohodlí,“ varuje Soňa. Ta radost, kterou budete mít, vám bude stát za to.

Pomalý začátek je nejlepší

Už jste možná běhání zkoušeli a vyrazili jste rychlostí blesku. Píchalo vás v boku, lapali jste po dechu a po chvíli jste to vzdali. Chyba. „Nikam nespěchejte, pokud neběžíte za tramvají nebo nepotřebujete dohonit ujíždějící vlak. Rozběhněte se pomaličku, kontrolujte, zda přitom můžete mluvit. Jakmile se budete zajíkat, zjistíte, že je to na vás příliš rychle. Pokud nemáte s kým komunikovat, zpívejte si.“

Indiánský běh není trapas

Nesnažte se hned o rekordy. Tělo si na nový pohyb musí postupně přivykat. Dejte mu šanci, ať nejste hned vyřízení a nevzdáte to při první příležitosti. Střídejte běh s chůzí, když budete cítit, že je to třeba. Pak se zase rozběhněte. „Sami to známe,“ říká Soňa, která běhá se svým manželem Michalem už pár let. „Když začínáte, máte pocit, že musíte lámat rekordy v rychlosti i ve zdolaných kilometrech. Takhle to není, vaše tělo nepotřebuje dostat takový zápřah. Začněte postupně a zvolna. Nepoměřujte se s ostatními a poslouchejte svoje tělo.“

I malá vítězství oslavujte

„Když jsem začala běhat,“ vzpomíná Soňa, „měla jsem obrovskou radost, jak se posunuji dále. Nejdříve jsem přestala potřebovat mezichůzi a postupně jsem zvládla více kilometrů. Stačilo půl kilometru za týden. Měla jsem z každého malého úspěchu radost a víc a víc mě běhání bavilo.“

Správná obuv je základem úspěchu

Boty jsou pro běh klíčové. Špatný výběr by mohl celou vaši snahu zhatit. Vyhledejte speciální prodejnu se zkušenými odborníky, kteří vás nechají obuv vyzkoušet na páse nebo si v ní zaběháte po prodejně. Běžecká bota musí být vždycky o číslo až dvě větší, než jste zvyklí. „Chodidlo při běhu nateče a nechcete být přece bez nehtů, zvláště při sbíhání kopečků,“ varuje Soňa. Než investujete větší částku do běžeckých bot, pořádně si rozmyslete, jak často vyběhnete a kam. Do terénu jsou potřeba jiné než na silnici. Ve specializovaných prodejnách (například Sanasport, Traipoint, Salming Concept Store, Triexpert) vám udělají analýzu došlapu i techniky a vyberou vhodný typ boty.

Na oblečení také záleží

Vyběhnout můžete v kraťasech a v tričku, ale když svůj sport chcete brát vážně a trénujete třeba na půlmaraton, najděte si oblečení z komfortního materiálu. Poznáte, že je velký rozdíl, zda na sobě máte bavlnu, u které pot zůstává uvnitř a chladí vás, nebo funkční materiál, který ho odvede od těla a sám rychle uschne. Nenabalujte se, protože se můžete přehřát a trasu nedoběhnete. Navlékněte si běžecké tričko, lehkou větrovku, která vás bude chránit před profouknutím a také před slabým deštěm. Na nohy legíny a k nim kvalitní běžecké ponožky. Na těch rozhodně nešetřete. Dáte za ně sice tři stovky i více, ale vyplatí se. V místech, kde je chodidlo při běhu více namáhané, jsou zesílené a uzpůsobené pohybu. Rozdělené jsou na pravou a levou, proto sledujte jejich správné nasazení. Když bude venku zima, vezměte si ponožky delší nebo běžecké podkolenky. Budou chránit kotníky a achilovky, které se snadno nachladí. V chladném počasí si na hlavu dejte čepici, protože bez ní se ztrácí teplo.

Nebojte se najíst

Běháte proto, že chcete shodit nějaké to kilo? Není správně hladovět. Až přiběhnete vyčerpaní a unavení po běžeckém výkonu, dopřejte si malou odměnu. Stačí jablko, banán nebo proteinová tyčinka. Tělo potřebuje dodat zpět živiny. Až potom si dejte zdravou večeři nebo oběd.



Protahujte se

Ne, není zbytečné se protáhnout. Správným protažením (strečinkem) se svaly lépe zregenerují, nebudou se zkracovat a nebudou vás druhý den tolik bolet. Zabírá také rozválcovaní svalů masážním válcem. Sice to není nic příjemného, ale uvolnění s trochou bolesti přežijete a bude to stát za to.



Správně odpočívejte

Jako začátečník rozhodně nezkoušejte běhat každý den, tělu dejte čas, ať si zvykne. Znamená to například dvakrát trénink a pak den zaslouženého odpočinku. V den volna si zajděte do bazénu, na procházku nebo na hodinu jógy, občas si povolte i lenošení.



Vhodný terén

Obecně je pro běh lepší měkčí povrch. Ideální měsíce jsou jaro a podzim, ale špatné počasí pro běh neexistuje, dá se vyrazit i do deště a do zimy. Neběhejte při bouřce a také při extrémních mrazech. Na stroji se běhá úplně jinak než v přírodě. Venku je pohyb přirozenější, jste na čerstvém vzduchu, lépe zabavíte i hlavu. Běhat může každý zdravý člověk, nezáleží ani na věku a ani na pohlaví.