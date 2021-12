Byl přepojován na různé kyberspecialisty banky včetně kriminalisty, který případ zneužití účtu řeší. Muž si dle pokynu zažádal o 655tisícový úvěr. Následně byl vyzván k dostavení se do Hradce Králové, aby si peníze z nového předschváleného úvěru vybral a vložil je do bitcoinmatu. Dostával pokyny, jak si úvěr založit, jak si zvýšit limity k výběru a jak použít QR kódy v bitcoinmatu, do kterého postupně vložil 12 x 24 tisíc a jednou 12 tisíc korun. Dalších téměř 130 tisíc nadvakrát přeposlal bankovním převodem. Jelikož už nešlo více navýšit denní limity, byl muž vyzván, aby se k bitcoimatu dostavil následující den k dokončení převodu zbývajících peněz. K tomu však již nedošlo, protože se s příhodou zmínil před rodinou, s kterou došli k závěru, že se stal pravděpodobně obětí podvodu. Muž se ten samý den ve večerních hodinách dostavil na policejní služebnu, kde oznámil podezření z podvodu.

Opětně varujeme před neznámými volajícími, ačkoliv se jeví jako volající z banky či od policie! Hovor si můžete ověřit tak, že dáte zpětné volání. Pokud se jedná o volání s pomocí spoofingu (program navolení jakéhokoliv čísla), nikam se nedovoláte. Pokud však vymačkáte nově číslo volajícího, dovoláte se majiteli čísla.



Banka v žádném případě nenutí zákazníky vybírat peníze z účtů a někam je vkládat. Nikdy nežádá o sdělení autorizačních kódů ani hesel do internetového bankovnictví, natož aby žádala nainstalování programu pro vzdálenou správu. Pokud by došlo k nějakému napadení účtu, okamžitě ho sama zablokuje.



Abyste mohli nakládat s bitcoiny, musíte k bitcoinové peněžence znát přístupová hesla, která vám podvodník nikdy nesdělí! Po vložení peněz do bitcoinmatu znáte pouze název peněženky, což je v podstatě bez hesla k ničemu.