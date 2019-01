Hradec Králové - Policisté na obvodním oddělení 3 Hradec Králové přijali během týdne devět oznámení o vloupání do vozidel. Vždy se jednalo o vozidla značky Mercedes, jen v jednom případě to bylo vozidlo značky Audi.

Vyloupené auto. | Foto: Policie ČR

Dvě vloupání se stala o víkendu v noci z 22. na 23. v ulici Anežky Malé a Milady Horákové, ostatní o týden později z 29. na 30. prosince na stejných místech a dále na parkovišti v ulici Pod Zámečkem a v ulici Blodkova. Neznámý pachatel ze všech vozidel ukradl zámek dveří u řidiče a z šesti aut ze středové části volantu airbag.

"Dále bral vše, co lidé v autech zanechali, jako byla například autokamera, peníze, doklady, parfémy a podobně. Na poškození aut a odcizených věcech byla vyčíslena škoda na 220 tisíc korun. U všech případů, které si převzali kriminalisté z oddělení obecné kriminality, se jedná o trestný čin krádež a poškození cizí věci, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let. Žádáme občany, kteří si všimli podezřelé osoby nebo osob pohybujících se okolo zaparkovaných aut, aby zavolali na linku 158," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.