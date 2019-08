V časných ranních hodinách přijali policisté oznámení o odcizení reproduktorů, cenností a osobních věcí včetně peněz a dokladů ze stanu návštěvníků festivalu. Hlídka zadržela čtveřici osob, u níž vzápětí našla i některé z odcizených předmětů.

Vyšlo najevo, že dva muži ve věku 30 a 23 let a dvě ženy ve věku 24 a 19 let pracovali na festivalu jako najatí brigádníci na úklid odpadků. Vypadá to ovšem, že čištění festivalových prostor pojali po svém a k tomu využili příležitosti, kdy lidé neměli své věci a cennosti pod kontrolou. Předběžná způsobená škoda byla vyčíslena na minimálně 7000 korun.

„Policisté proti čtveřici zahájili úkony trestního řízení pro přečiny krádež a nedovolené držení platebního prostředku. Všechny zadržené vyslechli a propustili k dalšímu vyšetřování na svobodě. Zatím jim hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi, či peněžitý trest, právní kvalifikace se ale může během vyšetřování ještě změnit,“ uvedla policejní mluvčí Eva Prachařová.