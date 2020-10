Celkem 128 grilů, které svým designem nápadně připomínaly vzory společnosti LotusGrill GmbH z Německa, zajistili celníci v jedné z Královéhradeckých firem. Důvodem pro jejich zadržení je podezření, že došlo k zásahu do práva k průmyslovému vzoru, kterým je chráněn vzhled výrobku nebo jeho části.

Foto: Celní správa | Foto: Celní správa

Pokud by se firmě podařilo napodobeniny prodat za cenu originálních výrobků, utržila by podle celníků téměř milion korun. Německá firma teď může podat žalobu kvůli porušení práva duševního vlastnictví. Pokud by soud rozhodl o tom, že došlo k porušení práv, bude celním úřadem zahájeno řízení o přestupku. V tom by pachateli hrozila sankce až 10 milionů korun.