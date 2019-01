Královéhradecko, Jičín - Jičínští kriminalisté v těchto dnech vypátrali a zadrželi celostátně hledaného devatenáctiletého muže, který se navíc pohyboval v celostátně hledaném osobním motorovém vozidle Ford Ka.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

Proti podezřelému je v současné době zahájeno trestní stíhání pro spáchání přečinu krádeže, dále přečinu zpronevěra a v neposlední řadě přečinu porušování domovní svobody.

Toho všeho se měl dopustit tím, že od měsíce května letošního roku měl umožnit minimálně v jedenácti případech na benzínové čerpací stanici na Jičínsku tankovat pohonné hmoty do různých soukromých automobilů. K úhradě měl poté neoprávněně použít tankovací kartu, kterou měl svěřenou od svého zaměstnavatele pouze pro tankování do služebního vozidla. V tomto případě se celková škoda vyšplhala na částku přesahující částku 27 tisíc korun.

Rovněž měl v jednom případě natankovat 200 litrů pohonných hmot nejenom do osobního motorového vozidla, ale i do uvnitř umístěného sudu. Po natankování měl čerpací stanici opustit, aniž by pohonné hmoty uhradil. Tím způsobil škodu ve výši přesahující 6 tisíc korun.

Jeho zájmu nakonec neunikl ani jeden z rodinných domů na Hořicku. Do něho měl nenechavec ve dvou případech vniknout a postupně odcizit elektroniku, finanční hotovost a nafukovací člun. Majitelům tak měl způsobit celkovou škodu ve výši 8 tisíc korun.

Uvedeného jednání se měl muž dopustit i přesto, že byl již za obdobný skutek v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán Okresním soudem v Jičíně. Za své jednání mu tak v případě prokázání viny hrozí až tříletý trest odnětí svobody.