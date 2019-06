Třípokojový družstevní byt patřící pobočce hradeckého Českého červeného kříže (ČČK), který v roce 2014 její tehdejší ředitel Jaroslav Hekerle prodal za 520 tisíc korun, měl ve skutečnosti hodnotu 1,3 milionu korun. Ve čtvrtek to u soudu potvrdil soudní znalec. Podle obžaloby tak oblastní spolek ČCK přišel nejméně o 800 tisíc korun.

Jaroslav Hekerle (60) se nyní u hradeckého Okresního soudu zodpovídá z toho, že byt nevýhodně prodal a peníze si ponechal. Pokud se jeho vina prokáže, mohl by jít až na osm let do vězení. Spolu s ním stojí před soudem i bývalý předseda oblastního spolku ČČK Lukáš Pochylý (40), protože nevýhodnou smlouvu podepsal.

Třípokojový družstevní byt u Jiráskova náměstí blízko centra Hradce Králové získal oblastní spolek ČČK v roce 2008 od starších manželů s podmínkou, že je tam nechá dožít. O šest let později se však tehdejší ředitel Hekerle rozhodl byt prodat.

Podle znalce měl družstevní byt s podmínkou, že tam budou moci manželé dožít, obvyklou cenu 1,3 milionu korun. „Jinak by měl cenu dva miliony korun,“ uvedl včera znalec a upozornil, že k domu, v němž se byt nachází, patří také pozemky, včetně jednoho velkého, kde mohou obyvatelé parkovat.

Kupec byt prodal za dvojnásobek

Zájemce z Náchoda však tehdy spolku zaplatil jen 520 tisíc korun, které Hekerlemu na jeho přání přenechal v hotovosti. Kupec pak u soudu řekl, že byt za půl roku prodal za 1,1 milionu korun.

„Nejsem realitní makléř. Myslel jsem, že je to nejvýhodnější nabídka, a nechtěl jsem do toho panu řediteli mluvit,“ řekl soudu bývalý předseda spolku Lukáš Pochylý.

Soudkyně Helena Huláková včera hlavní líčení odročila na neurčito kvůli doplnění znaleckého posudku a také kvůli výpovědi bývalé účetní hradecké pobočky ČČK. Ženu se nedaří předvolat, protože nepřebírá zásilky a nikdo neví, kde je.

Bývalý ředitel stojí u soudu už podruhé

Jaroslav Hekerle stojí kvůli svému působení v čele oblastní pobočky ČČK před soudem už podruhé.V minulém hlavním líčení byl Hekerle za neplacení daní a povinných plateb okresním soudem odsouzen k podmíněnému trestu. Proti rozsudku se odvolal ke krajskému soudu, který bude o případu rozhodovat příští týden.



Samotný hradecký spolek ČČK je od roku 2016 v insolvenci. Poslali ho tam věřitelé kvůli tomu, že vybral od seniorů peníze na ozdravné pobyty, které se však neuskutečnily. Ústředí ČČK proto spolek v únoru 2016 zrušilo. Podle insolvenční správkyně měl v té době pohledávky ve výši 38 milionů korun.