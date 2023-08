Cesta z vazby do vazby. Ženě radost z lupu v hradecké drogérii netrvala dlouho

Tak dlouho si o to koledovala, až tam skončila taky. Tak by se dal ve stručnosti shrnout případ ženy, která za krádeže následovala svého partnera do vazby v Hradci Králové. Spolu s dalšími dvěma „společníky“ loupili ve velkém, mají na svědomí škodu za miliony korun.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku.