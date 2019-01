Hradec Králové – Až za osm a půl roku má opustit bránu věznice s ostrahou dvaačtyřicetiletá Jana Benešová. V pátek o tom rozhodl hradecký krajský soud.

Jana Benešová u Krajského soudu v Hradci Králové. | Foto: Deník/ David Taneček

Podle jeho předsedy Miroslava Mjartana se žena pokusila na začátku letošního roku upálit svoji šestasedmdesátiletou matku, kterou u soudu označila za prapůvodce svých dlouhodobých psychických problémů.

Oheň založila po dvou litrech vína

Podle spisu si právě na své matce chtěla Benešová „zchladit žáhu" tím, že 6. ledna večer zapálila dům, kde s nemohoucí matkou bydlela. To se jí však povedlo až na druhý pokus. „Bylo to po dlouhodobých rozporech. Ten den to prostě vyvrcholilo," uvedla u soudu žena. Dodala, že osudného dne si z matčiných peněz koupila dva litry vína, které poté potají vypila. „Matka totiž nechtěla, abych požívala alkohol," řekla žena s tím, že matka však její „tajné" popíjení odhalila.

„Začala na mě křičet, že jsem určitě zase něco pila. Už jsem nemohla snést, že mi pořád někdo něco vyčítá. Proto jsem vzala vařečku a chtěla jsem matce ukázat, jak mě odmala týrala. Matka se však bránila a říkala, že mi nikdy neublížila. Pak odešla do svého pokoje," řekla žena a uvedla, že založením ohně nechtěla nikoho ohrozit.

Dodala, že když se oheň začal šířit domem, zavolala hasiče a matce pomohla z domu.

„Nepředstavovala jsem si, jaké důsledky mohu způsobit. V tu chvíli jsem uvažovala zmateně a vůbec ne logicky," řekla obžalovaná.

Krátce po činu však mluvila jinak. „Když jsem dům zapalovala, věděla jsem, že je doma a že jí mohu ublížit. Chtěla jsem to udělat. Chtěla jsem se pomstít matce," řekla žena na policii.

Ohněm nakonec žena způsobila škodu takřka milion korun. Rozsudek není zatím pravomocný.