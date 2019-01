Hradec Králové – Devatenáctiletý Jiří Šponar čelí obžalobě, že úmyslně při rvačce napadl muže, který zemřel.

Jediná rána pěstí stačila vloni v říjnu k tomu, aby čtyřiatřicetiletý muž přišel o život. Útočník, devatenáctiletý Jiří Šponar, který podle obžaloby svého soka napadl s úmyslem ho těžce zranit, včera poprvé stanul před Krajským soudem v Hradci Králové, kde se zpovídá z trestného činu těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti.



„Všechno se mi to pořád vrací. Nemůžu se vyrovnat s tím, že jsem někomu vzal život. Byla to jedna rána. Hrozně mě to mrzí, nemůžu to už vzít zpátky, ale rozhodně jsem nic takového nechtěl způsobit,“ kál se se slzami v očích a třesoucím se hlasem Šponar.



K osudné události došlo vloni na podzim před diskotékou Montana v Dobrušce. Podle obžaloby se Jiří Šponar proti svému soku náhle rozeběhl a pravačkou sevřenou v pěst mu dal ránu do obličeje.



„Způsobil tak poškozenému velmi prudký záklon hlavy a krční páteře dozadu, v důsledku čehož došlo u poškozeného ke zhmoždění mozku s přetržením mozkových stonků,“ citoval z obžaloby státní zástupce. Muži nepomohl ani rychlý zásah lékařů. Při převozu do nemocnice zemřel.



Incidentu předcházela již hádka uvnitř diskotéky. Šponar tam byl se svým otcem a podle svých slov se chtěli pobavit. Následně se do obžalovaného měli začít navážet dva muži, z nichž jeden byl poškozený. „Seděl jsem u stolku a najednou mě chytil zezadu za triko a ptal se mě, co jsem to tam předváděl za kreace,“ uvedl Šponar. Poté si už oba aktéři, kteří byli dost opilí, nebrali servítky, nadávali si a vše vyvrcholilo první potyčkou. Zasáhl však vyhazovač i otec Šponara. Obžalovaný vyšel ven a čekal na otce až zaplatí. Po chvíli vyšli i oba muži.



„Stále jsme si nadávali, otec se to snažil uklidnit. Odešel jsem stranou a pak viděl, jak otec po útoku padá k zemi. Bál jsem se o tátu, proto jsem udeřil poškozeného pěstí. Spadl na zem jako strom a už se nehýbal,“ řekl Šponar, který následně napadl i druhého muže a poté s otcem utekli.

Druhý z poškozených mužů včera u soudu uvedl, že před diskotékou si začal Šponar. „Vypadal jako vzteklý kohout, který doráží,“ uvedl. Šponarovi nyní hrozí až šestnáct let ve vězení. Jeho obhájce Jan Malý požaduje překvalifikování skutku, na trestný čin se sazbou dva až osm let.