Hradec Králové - Tři roky zneužíval dívku, která mu věřila. Byla jeho svěřenkyní v atletickém klubu, ale také žákyní na základní škole, znala ho od druhé třídy. Nyní hrozí šedesátiletému muži až dvanáct let vězení.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

U soudu ani na policii ta slova nevyslovil. Nepoužil obrat pohlavní styk, i když oklikou přiznal, že ho se svou svěřenkyní několikrát měl.

Proto stojí Jaroslav Kacálek z Poličky před Krajským soudem v Hradci Králové. Za sexuální nátlak mu hrozí pět až dvanáct let. Líčení bude po včerejším prvním dnu pokračovat zase na konci dubna.

Tenhle smutný příběh je potřeba vzít od začátku. Malou holčičku znal obžalovaný od druhé třídy, ve třetí přišla k němu do atletického klubu a královna sportu se pro ni stala životní vášní.

Trenér ji podporoval, rozpoznal v ní velký talent, který to později dotáhl až do finále juniorského mistrovství světa – a k jedenáctému místu.

Jenže za tímhle pozlátkem stojí události, kvůli nimž musela nyní jedenadvacetiletá slečna chodit k psychiatrovi i psychologovi, měla myšlenky na sebevraždu, ničilo ji nadměrné pocení.

Vše začalo v době, kdy chodila do deváté třídy a u trenéra absolvovala masáže. „Na poškozenou se citově upnul. Využíval toho, že byla jeho svěřenkyně," uvedla státní zástupkyně Lucie Žabková.

Při masážích Kacálek nejprve dívce osahával prsa, u soudu dokonce demonstroval, jak takové uvolnění má přesně vypadat. Později jí zajížděl rukou pod kalhotky, prý je podle některých dálnovýchodních učení nutné masírovat také pohlavní orgány.

Další posun pak přišel v létě 2011, kdy musela svěřenkyně s trenérem poprvé přespat na jednom pokoji. To se později stalo normou, na všech soustředěních i závodech byli spolu ubytovaní.

V prvních případech došlo na líbání, později o orální styk. „Podlehla jsem, vyhrožoval, že už mě nebude trénovat," řekla dívka. „Říkal mi, že mi ukáže, že jsou chlapi fajn," doplnila.

K pohlavnímu styku došlo poprvé o Vánocích 2012, poté už byl pravidelnou součástí vztahu trenéra a svěřenkyně. Kacálek to při výpovědi neodmítl, jen pořád opisoval, co vlastně s poškozenou dělal.

Odmítal však, že by byl styk tak častý, jak tvrdila. Například na mistrovství světa juniorů v roce 2014 v USA mělo jít o každodenní záležitost. „Byla jsem psychicky rozložená, proto jsem nezvládla finále," prohlásila.

Kacálek s tím nesouhlasil a přidal i důvod: „Já už mám roky obrovské mužské problémy. Já bych nebyl schopen, ani kdybyste mne nadopoval, análního styku, já mám dispozici vysokého cholesterolu, to mi způsobilo zúžení cév v mém penisu."

Vedle sexuálního nátlaku je Kacálek obžalován také z toho, že se dívce vkradl do mobilního telefonu a sledoval její komunikaci s přítelkyní.

Vztah skončil v roce 2014, dívka odešla do Prahy, kde dodnes závodí.

Proč trval útlak tři roky? Atletka měla ambice…

Tři roky trvaly útrapy mladé dívky, velmi talentované atletky. Tak dlouho tajila, že ji její trenér Jaroslav Kacálek zneužívá.

Až poté vše prozradila svojí mamince a bratrovi, dvojčeti. Jen nechtěla, aby u toho byl táta. Bála se jeho reakce. To se stalo na jaře roku 2014, přesto sedmibojařka s trenérem ještě v září odjela na mistrovství světa juniorů do Spojených států amerických. Na šampionátu závodila v hodu oštěpem, což byla v rámci víceboje její parádní disciplína. „Měla velmi výrazné ambice. Proto s ním zůstávala. V Poličce ji nikdo jiný nemohl trénovat," vysvětlila při výpovědi její matka.

Stejně mluvila také kamarádka a pozdější přítelkyně postižené sportovkyně. Právě vysoké cíle stály za tím, že dívka neutekla z područí trenéra, byla na něm doslova závislá.

Oběť sice mohla odejít do jiného klubu (později přestoupila do USK Praha), jenže v době studií na gymnáziu nechtěla natrvalo opustit rodnou Poličku.