Dvacet poškozených Společenství vlastníků jednotek ve třech krajích. To je práce šesti fyzických a třech právnických osob. Královéhradečtí kriminalisté je v tomto týdnu obvinili mimo jiné z poškození finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu. Poškození jsou i v Královéhradeckém kraji.

Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v tomto týdnu obvinili 6 fyzických a 3 právnické osoby ze zvlášť závažných zločinů poškození finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu a přečinů zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a podvodu.

Obviněné fyzické osoby (čtyři muži ve věku 38, 39, 43 a 47 let a dvě ženy ve věku 28 a 48 let) jsou stíhány na svobodě. Obvinění podle kriminalistů dokládali nepravdivé doklady poskytovateli dotací. Usilovali tak o neoprávněné vyplacení dotační podpory. Zakázky na revitalizaci bytových domů zajišťovali předem domluvenému zhotoviteli.

„Kriminalisté jim kladou za vinu, že během 5 let (2016 - 2021) převážně v Královéhradeckém kraji, ale i Libereckém a Středočeském úmyslným jednáním spočívajícím v neoprávněném obstarání prospěchu ve formě zajištění stavebních zakázek na revitalizaci bytových domů předem domluvenému zhotoviteli dokládaly poskytovateli dotací vědomě nepravdivé doklady v úmyslu dosáhnout neoprávněného vyplacení dotační podpory žadatelům,“ sdělila k případu policejní mluvčí Iva Kormošová.

Spis obsahuje 62 šanonů každý o cca 500 listech a elektronická data o cca 15 TB.Zdroj: PČRZpůsobená škoda je téměř 30 miliónů korun. Necelých 19 milionů korun bylo podle Kormošové fakticky vyplaceno, o dalších více než 10 miliónů bylo požádáno. Ve třech krajích je dvacet poškozených SVJ. Vlastníci dali 39letému muži a 28leté ženě plnou moc k zajištění všech potřebných dokumentů, které byly nutné k získání dotace. „Muž, který byl hlavním aktérem, osobně oslovoval předsedy SVJ a zajišťoval administrativní průběh jím fiktivně realizovaných výběrových řízení na výběr dodavatele stavebních zakázek. Řádné výběrové řízení minimálně ze tří nabídek však bylo jedním z hlavních požadavků k získání dotace,“ uvedla Kormošová.

Patnácti SVJ byla podle mluvčí dotace vyplacena, u pěti byla z důvodu podezření z nekalého jednání pozastavena. Dotace byla poskytována ve výši 30 procent uznatelných nákladů příslušného projektu z prostředků státního rozpočtu České republiky i strukturálního fondu ERDF.

Čtyřem obviněným hrozí trest odnětí svobody od 5 do 10 let a dvěma 2 až 8 let.

„Spis obsahuje 62 šanonů každý o cca 500 listech a elektronická data o cca 15 TB. Kriminalisté se případem zabývali od poloviny ledna 2022, kdy obdrželi trestní oznámení. Trestní řízení probíhá v gesci Úřadu evropského veřejného žalobce,“ uzavřela Kormošová.

