Na sociální síti ji požádal o přátelství kapitán americké armády, který je vrchním logistickým důstojníkem působícím na americkém velvyslanectví v Kábulu. Tak jak to vždy bývá, začali si dopisovat a navázali důvěrnější vztah. Poté kapitán dostal rozkaz k přesunu do Kandaháru, a jelikož nikoho jiného nemá, požádal ženu o převzetí balíčku s jeho osobními věcmi a penězi.

Žena, aby mohla zaplatit poplatek za kurýra, si vzala půjčku a na zahraniční účet odeslala 50 tisíc korun. Další téměř 120tisícový úvěr si vzala na zaplacení pokuty, která byla udělena za velké množství posílaných peněz v balíku. Na uhrazení poplatku za přistávací list pro doručení ve výši 8.400 britských liber si už naštěstí úvěr nevzala a třetí poplatek již nezaplatila.

Během pár dní obdržela další žádost o přátelství jiného muže, který měl stejnou profilovou fotku jako její kapitán, na což se rozhodla podvod oznámit.

V této souvislosti opětovně policie nabádá k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi!

Abyste se nestali obětí seznamovacího podvodu, dodržujte následující rady:

· dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu

· dávejte si pozor na sliby týkající se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí

· protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky

· pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různé specialisty…

· bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu

· předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje

· své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců

· po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, pomoc po okradení, investice do podnikání….

DŮLEŽITÉ: Neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás nezanedbatelné finanční prostředky