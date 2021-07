Policisté po muži pátrají, tomu hrozí v případě dopadení a prokázání viny za přečin krádeže trest odnětí svobody až na 2 roky.

Jelikož populace stárne, přibývá trestných činů páchaných na seniorech. „Často tím způsobem, že se pod různými legendami vetřou do jejich soukromí a tam většinou těm lidem ukradnou jejich celoživotní úspory,“ upřesnil policejní psycholog PhDr. Jan Hubert. Problém je pak i v tom, že senioři často trestnou činnost nenahlásí, protože se stydí za to, že se nechali napálit. Neřeknou to policii ani příbuzným. Nebo když už ji nahlásí, špatně si pamatují potřebné detaily, a pro policisty tak může být opravdu složité pachatele dopadnout. Naše společnost přitom velmi citlivě vnímá případy, kdy je ublíženo těm, kteří mají ztíženou možnost se bránit a nebezpečí předvídat.

Zloději a podvodníci vymýšlejí stále nové a nové způsoby, jak se vetřít do blízkosti seniorů s cílem je okrást a podvést! Proto policisté opět připomínají základní rady, jak tomu předejít:

Nevěřte cizímu člověku na ulici. Pokud Vás osloví s tím, že Vám chce pomoci nebo naopak potřebuje pomoci, buďte obezřetní, a nikdy se nenechte zatlačit k tomu, aby narušil vaše soukromí.

Neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní si návštěvníka prohlédnout. Na dveřích používejte bezpečnostní řetízek.

Na dveřích je vhodné mít na jmenovce mužské jméno, nebo příjmení v množném čísle (např. Novákovi) – hlavně tehdy, když v bytě žije samotná žena.

V případě návštěvy pracovníka vodáren, plynáren či poskytovatele elektřiny se o takové návštěvě dozvíte včas od správce domu, případně domovní nástěnky. Tento pracovník se musí prokázat průkazem, který jej opravňuje tuto činnost vykonávat, a vše si můžete ověřit telefonicky u firmy, která jej zaměstnává!

Pokud očekáváte opraváře, řemeslníka, který je předem ohlášen, doporučujeme, abyste doma nebyli sami.

Pokud vás navštíví podomní prodejce zboží či služeb, jednejte s ním raději na chodbě před svým bytem. Nepouštějte prodejce do bytu!

Nerozhodujte se ukvapeně, požádejte o čas na rozmyšlenou, zaslání nabídky poštou!

Doma nemějte více peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud nemáte doma zabudovaný trezor. Peníze si raději uložte na účet a cennosti do bezpečnostní schránky v bance. Policisté doporučují své cenné věci vyfotografovat, při jejich případném odcizení Vám jejich fotografie usnadní jejich identifikaci.