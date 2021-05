Hradečtí policisté žádají veřejnost o pomoc se ztotožněním dvou mladých mužů, kteří v sobotu 15. května napadli v ulici V Kopečku v Hradci Králové před Pivním barem Bouda sedícího muže.

Dva mladíci napadli u Adalu muže sedícího na lavičce. Poznáte je? | Video: PČR

Z kamerového záznamu je patrné, že mladíci těsně před půl třetí ráno tvrdě zaútočili na muže sedícího na lavičce. Jeden z mladíků ho nejprve silou kopl do hlavy, následně se přidal i druhý a dvakrát do padajícího muže kopl také. Napadený pětatřicetiletý muž utrpěl zranění, které si vyžádalo převoz rychlou záchrannou službou na ošetření do nemocnice. Podle policistů hrozí útočníkům až dva roky vězení za přečin výtržnictví.