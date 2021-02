Několik zvířat brutální útok přežilo, jejich zranění ale byla natolik vážná, že je veterinář musel utratit. Psi pak z místa činu utekli a později stejný den je městští strážníci odchytli v sexshopu v centru města, odkud je odvezli do útulku. Tam si je vyzvedl majitel. Hmotná škoda je odhadována na zhruba 130 tisíc korun, policisté případ řeší jako přestupek.

„Majitel psů svá zvířata řádně nezabezpečil. Po vyšetření případu věc předáme příslušnému správnímu orgánu. Náhrada škody by měla být předmětem občanskoprávního řízení,“ vysvětlila Deníku policejní mluvčí Iva Kormošová.

Dva psi zadávili vzácná zvířata v ohraděZdroj: Městská policie Hradec Králové

Trestným činem by se řádění psů stalo ve chvíli pokud by zvířata napadla člověka. "Máme smutnou zprávu. Po útoku psů uhynula naše zvířátka, která jste měli tak rádi. Je nám to moc líto," potvrdila na sociální síti majitelka zvířat Romana Mašková.