Na místo okamžitě vyrazila hlídka dopravních policistů z Hradce Králové spolu s hlídkou dálničních policistů z Prav. Policisté po příjezdu nalezli dvaadevadesátiletého cyklistu na elektrokole a omezili na nezbytně dlouhou dobu provoz v místě dálnice. Dezorientovanému cyklistovi pomohli se dostat do bezpečí.

„Muž prý cestoval na kole za svými kamarády do nedaleké vesnice a na cestě ho překvapila dálnice, přes níž se nemohl jinak dostat,“ uvedla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková. Policisté nezaváhali a dvaadevadesátiletého dezorientovaného muže převezli i s jeho kolem do bezpečí domů zpět do Hradce Králové.