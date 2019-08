„Majitel nahlásil krádež dvou jízdních kol ve čtvrti Pražské Předměstí, které dosud nezjištěný pachatel odcizil zřejmě v nočních hodinách ze středy 14. na čtvrtek 15. srpna,“ informovala o krádeži tisková mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Do bytového domu se pachatel dostal neuzamčenými vstupními dveřmi, ve sklepě pak překonal zajištění dřevěných dveří do jedné z kójí. Odtud následně odcizil dvě horská kola značky Felt v hodnotě 26800 korun.

Policisté z obvodního oddělení v Jaroměři případ zadokumentovali a začali vyšetřovat jako přečin krádeže vloupáním. „Pachateli nebo pachatelům hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ dodala Eva Prachařová a přidala několik preventivních rad, jak se před krádežemi kol bránit.

Kvalitní zámek je nezbytností

"Hlavní je nedat zlodějům šanci, případně riziko krádeže alespoň co nejvíce eliminovat. Použití vhodného zámku je téměř povinností. Ten je sice pro vybavené zloděje překonatelný. Čím je ale zámek kvalitnější, tím větší časový úsek k jeho překonání zloděj potřebuje, a tím také více riskuje, že bude při krádeži přistižen," vysvětluje policejní mluvčí s tím, že uzamknout kolo je vhodné i v okamžiku, kdy jej ukládáme do sklepních prostor nebo jej přepravujeme, a to jak na střeše, tak i závěsu automobilu.

Dalším z rizikových faktorů je volba místa, kam jízdní kolo, byť jen na krátký okamžik, odstavíme. "Nejvhodnější je mít tento prostor stále alespoň vizuálně pod kontrolou. Také místům pod dohledem kamerových systémů se místní zloději raději vyhnou. Vedle uzamčení kola či jeho připoutání k pevnému předmětu se v dnešní době setkáváme i s elektronickým zabezpečením jízdních kol. Pohybová čidla spojená s akustickým, případně telefonickým alarmem, jsou relativně drahá a většinou se jedná o amatérské systémy. Zde mají výrobci zabezpečovacích zařízení, případně samotní výrobci jízdních kol, ještě široké, zatím nezorané pole působnosti. A jízdní kola, která dnes stojí i řádově desítky tisíc korun, si tato zabezpečení určitě zaslouží," dodává Eva Prachařová.

Prevencí je i evidence kol

Policie v rámci svých preventivních opatření nabízí i možnost zaregistrovat si své jízdní kolo v policejní databázi. "Stříbrná nálepka na rámu kola pak mnohé zloděje odradí. I těm zlodějům, kteří neodolají, musí být jasné, že takovéto kolo je pak jako celek hůře prodejné. A kupující, který si pořídí poměrně kvalitní kolo za neúměrně nízkou cenu a navíc od pochybného prodejce, musí počítat s tím, že policejní kontrola případně nelegální původ kola odhalí a jemu pak zůstane jen trpká zkušenost, že nákup z „neověřené druhé ruky“ se určitě nevyplatí. I zde platí zákon, že kde nebude poptávka, nebude ani nabídka a kola se pak krást nebudou," uzavírá mluvčí náchodské policie.

Anna Špreňarová