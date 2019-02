Pardubice /FOTOGALERIE/ - Podivný obrázek se ve čtvrtek odpoledne naskytl lidem na pardubické třídě Míru. Přímo na rohu pasáže se totiž k zemi sesunul postarší muž.Na dotazy kolemjdoucích odpovídal zmateně a dožadoval se přivolání sanitky s tím, že má problémy s tlakem.

Kolemjdoucí záchranku přivolali, záhy po příjezdu zdravotníků se však ukázalo, že muž nemá problém se zdravím, ale s těžkou opilostí, a není schopen po svých ani dojít do sanitky.

To ale nebyl konec. Doslova za rohem, v ulici Za Pasáží, totiž v ten samý čas zastavila policejní hlídka u muže, který ležel na zemi a krvácel z hlavy.

Bohužel i v tomto případě vyšlo najevo, že dvaaosmdesátiletý senior je pod vlivem alkoholu.

Zranění si přivodil pádem na chodník. Na místo proto musela vyrazit další sanitka. V krátké době již druhá.

Silně opilý muž mezitím velmi nevybíravě nadával přítomným policistům, posléze se i oháněl po záchranářích, kteří se ho snažili na místě ošetřit. Muži zákona proto museli lékařům vypomoci a doprovodit je až do nemocnice. „Rozhodně to nebylo nic neobvyklého. Vzhledem ke stavu a věku dotyčného z té drobné agresivity nebudeme vyvozovat žádné závěry. To se stane,“ uvedl jeden z policistů.