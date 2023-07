Hned tři případy s téměř totožným scénářem se sešly v posledních dnech hradeckým policistům. Podvodníci připravili důvěřivé Hradečáky o celkem statisíce korun. Přes telefon své oběti přesvědčili, ať své úspory vloží do bitcoinmatu. Každý případ začíná stejně - telefonátem falešného bankéře, nebo tedy spíš bankéřky. Poté zavolá údajný bezpečnostní pracovník banky a nakonec jakýsi policista. „Nevěřte neznámým volajícím,“ apelují na veřejnost policisté.

Podvody přes bitcoinmat nejsou ojedinělé, policie proto přímo k zařízením umisťuje varování. | Foto: Policie ČR

První červencovou obětí falešného bankéře je 63letá žena z Hradce Králové. Ženu telefonicky kontaktovala neznámá osoba vydávající se za zaměstnance banky. V ženě vyvolala obavy o její nastřádané finance.

„Na nátlak další osoby - bezpečnostního experta banky, vybrala ze svého účtu 75 tisíc korun, a aby je uchránila, měla je vložit do bitcoinmatu,“ sdělila v tiskové zprávě policejní mluvčí Iva Kormošová. Než žena stihla všechny peníze vložit do „úschovny“, na možný podvod ji upozornila policejní hlídka, která si jí všimla. Žena díky zásahu policistů přišla naštěstí „jen“ o polovinu úspor.

„Opětně varujeme občany před neznámými volajícími. Uvědomte si, že na druhém konci drátu může být kdokoliv, přestože se představí jako bankovní úředník, kyberspecialista nebo policista. Pokud vám navíc sděluje, že máte napadený účet, jedná se vždy o podvodníka! Žádná banka vás o napadení účtu nebude informovat a v žádném případě vás nebude nutit vybrat úspory a někam jinam je vkládat. Za vaše uložené peníze ručí,“ klade lidem na srdce policejní mluvčí.

S případem podvodného telefonátu se minulý týden setkal i 49letý muž z Hradce Králové. I on obdržel po telefonu informaci o napadeném účtu, a aby zachránil své úspory, z účtu je vybral a měl je vložit do repozitu - podvodník podle policistů bitcoinmat nazývá i depozitem či speciálním bankomatem pro úschovu peněz.

„Muž s necelými 400 tisíci vybranými penězi v kapse a s podvodníkem na telefonu peníze postupně vkládal do bitcoinmatu. Když se po vložení téměř 50 tisíců přístroj zablokoval, osoba na telefonu mu poradila, aby jel do Pardubic, kde je obdobný přístroj,“ uvedla k dalšímu případu Kormošová. V tu chvíli muž naštěstí pojal podezření a navštívil svou banku, kde mu potvrdili, že k žádnému zneužití jeho účtu nedošlo.

Třetí obětí falešného bankéře je 44letý muž také z Hradce Králové. Přišel o půl miliónu. I on uvěřil neznámé osobě, že má napadený účet. „A aby o peníze nepřišel, bylo nutné je vložit do speciálního bankomatu, který umí číst sériová čísla bankovek a který vložené peníze převede do virtuální měny a poté zpátky na koruny. Muž na hradecké pobočce své banky vybral půl miliónu korun a vložil je do bitcoinmatu v Pardubicích,“ popsala podvodníkův výmysl policejní mluvčí.

Tak jako v ostatních případech nejprve volala žena vydávající se za zaměstnankyni banky, poté bezpečnostní pracovník banky, který mluvil slovensky a naposledy policista z Pankráce. Muž po nějaké době pojal podezření a zavolal na policejní služebnu, odkud měl policista prvně volat. Tam mu však sdělili, že nic takového neřeší a že se zřejmě stal obětí podvodu.

Podle Kormošové poškození své peníze s největší pravděpodobností již nikdy neuvidí, protože vložením peněz do bitcoinmatu nakoupili kryptoměnu do takzvané peněženky, ke které zná heslo jen podvodník, jehož totožnost žádným způsobem nelze zjistit.

Za trestný čin podvodu pachateli hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.