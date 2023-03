I přes opakovaná upozornění na různé podvody občané neustále dobrovolně zasílají neznámým pachatelům údaje o svých platebních kartách a přístupové kódy do účtů vedených v internetovém bankovnictví. Policisté tak každý den prověřují oznámení týkající se různých podvodů, kdy pachatelé jsou ve spojení s poškozenými jen pomocí informačních technologií. Za posledních 15 dní bylo náchodským kriminalistům nahlášeno 15 podvodů se škodou přesahující 1,5 milionu korun. V jednom z těchto případů způsobená škoda dosahovala dokonce 669 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Při jednom z posledních případů oznámila na Náchodsku policii poškozená, že se stala obětí podvodu „inženýra pracujícího na lodi“, kterému zaslala částku přesahující 240 tisíc korun.

Z výpovědi ženy vyšlo najevo, že se v listopadu 2022 seznámila na jedné sociální síti s mužem, s kterým si začala psát. Po vzájemné komunikaci zjistila, že pracuje na lodi jako inženýr a jeho syn studuje v Anglii na internátní škole. Jelikož jiná loď jejich společnosti měla být přepadena piráty v Indickém oceánu, rozhodl se poškozenou požádat, zda by ji mohl zaslat své cennosti, aby je neměl na lodi u sebe. Stačilo jen přijmout balíček, který by jí poslal kurýrní službou na její adresu. Souhlasila a postupně v několika platbách přišla o více jak 240 tisíc korun.

Případ šetří náchodští kriminalisté pro podezření ze spáchání přečinu podvod, za což při dopadení hrozí pachateli až pětiletý pobyt ve vězení.

V této souvislosti opětovně policie nabádá k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi.

Abyste se nestali obětí seznamovacího podvodu, dodržujte následující rady:



· dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu



· dávejte si pozor na sliby týkající se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí



· protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky



· pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různé specialisty…



· bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu



· předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje



· své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců



· po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, pomoc po okradení, investice do podnikání….

DŮLEŽITÉ!

· neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás nezanedbatelné finanční prostředky

· nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, mohou být později zneužity k vydírání